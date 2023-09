Onde assistir Colômbia x Brasil vôlei feminino sub 17 ao vivo - 29/09

A Seleção Brasileira sub 17 de vôlei feminino disputa a última rodada da fase classificatória nesta sexta-feira, 29 de setembro, contra a Colômbia no Campeonato Sul-Americano. O Ginásio Coliseo Miguel Grau, em Lima, será o palco do embate às 18h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Colômbia x Brasil vôlei feminino sub 17 ao vivo

Nenhuma emissora de televisão transmite a partida entre Colômbia e Brasil de vôlei feminino sub 17 hoje, só o canal da Confederação Sul-Americana de Voleibol no Youtube é que vai exibir com exclusividade. Sintonize a plataforma de vídeo ao vivo às 18h para acompanhar a terceira rodada.

O sexteto brasileiro comandado por Fofão venceu a segunda partida consecutiva ao derrotar o Equador ontem, em três sets consecutivos, pelo placar de 25/14, 25/10, 25/9. Com esse resultado, o Brasil já está classificado para a semifinal do Sul-Americano nas categorias de base.

Quem são as jogadoras do Brasil sub 17 de vôlei feminino?

Sob o comando de Fofão, três vezes campeã olímpica com o Brasil, o grupo feminino entra em quadra com as opostas Heloísa e Vallentina; as levantadoras Maria Eduarda e Mariana Silva; as centrais Kamilla, Maria Luiza, Mari Cortês e Mariana Gaviolle; as ponteiras Eduarda Zeni, Gabrielly, Laura e Mayara Seles; e as líberos Júlia e Sophia.

Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será em outubro

Como funciona a fase eliminatória do Sul-Americano?

Assim que todos os jogos da fase classificatória acabarem nesta sexta-feira, 29 de setembro, os dois melhores classificados de cada um dos dois grupos avança para a semifinal e aí a final, jogada no sábado e domingo, 30 de setembro e 01 de outubro respectivamente.

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Voleibol, a CSV, o Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino divide as sete seleções em dois grupos: o A com Argentina, Peru e Bolívia, e o B com Brasil, Chile, Colômbia e Equador, onde jogam entre si por turno único.

A semifinal e a final são jogadas em partida única, onde o vencedor é quem ganha os três sets. Os três melhores classificados entre o bronze, prata e ouro se classificam para o Mundial da categoria em 2024.

Quarta-feira, 27/09

Brasil 3 x 1 Chile

Quinta-feira, 28/09

Brasil 3 x 0 Equador

Sexta-feira, 29/09

Brasil x Colômbia, às 18h (de Brasília)

