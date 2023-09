Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será contra a Argentina em outubro

Classificada para as Olimpíadas de Paris, o próximo desafio da Seleção Brasileira de vôlei feminino vai ser os Jogos Pan-Americanos de Santiago em outubro de 2023, no Chile. Sob o comando do treinador Paulo Coco, as brasileiras buscarão a quinta medalha de ouro.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

O Brasil de vôlei feminino vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Santiago entre os dias 21 e 26 de outubro na Arena Parque O'Higgins, no Chile. A tabela de grupos e confrontos será divulgada pelo Comitê Organizador do Pan de Santiago no começo do mês, já que falta menos de um mês para o início do evento.

Disputam o vôlei feminino no Pan as seleções de Chile, República Dominicana, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e Porto Rico, separadas em dois grupos de quatro para a primeira fase. As equipes da mesma chave se enfrentam em turno único, totalizando três partidas para cada elenco.

Os dois países mais bem classificados entre os dois grupos avança para as semifinais, enquanto do 5º ao 8º jogam pelo sétimo e oitavo lugar na classificação final, sem medalhas. Também acontecem as semis, depois a disputa pelo bronze e as finais valendo medalhas.

Seleções classificadas para os Jogos Pan-Americanos 2023: Chile, Brasil, República Dominicana, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e Porto Rico.

Pré-lista de convocação para o Pan de Santiago

A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a lista para os treinamentos visando os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. São 18 atletas na pré-lista, mas o treinador Paulo Coco, assistente técnico de José Roberto Guimarães, só poderá ter 14 no torneio em outubro.

Da equipe principal estão Kisy, que disputou o Pré-Olímpico, Tainara, Maiara Basso, Lorena e Lelê. Porém, como manda o regulamento, quatro atletas serão cortadas antes do início dos Jogos.

Elas se apresentarão no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro, em 9 de outubro.

Opostas: Edinara, Kisy, Sabrina e Tainara

Levantadoras: Carol Leite, Kenya e Naiane

Centrais: Júlia Kudiess, Jussara, Larissa Besen, Lorena e Luzia

Ponteiras: Aline Segato, Maiara Basso, Maira Cipriano e Talia

Líberos: Laís e Lelê

Onde assistir os Jogos Pan-Americanos de Santiago?

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago terão exibição gratuita pelo serviço de streaming oficial do Comitê Olímpico do Brasil, além do canal parceiro CazéTV e a Time Brasil no Youtube. Dá para assistir pelo site no computador sem fazer assinatura ou no aplicativo em dispositivos móveis.

Tradicionalmente, os canais Sportv são responsáveis por exibirem as principais modalidades dos Jogos Pan-Americanos, especialmente com o Brasil. Este ano, nenhuma emissora vai transmitir o evento já que o Comitê Olímpico do Brasil comprou os direitos e garantiu exclusividade.

Para assistir o vôlei feminino no Pan basta ficar de olho no início da partida, procurar a CazéTV ou Time Brasil no Youtube e assistir pela internet de graça em qualquer lugar do Brasil.

