Onde assistir Brasil x Peru vôlei feminino sub 17 ao vivo

Equipe brasileira disputa a semifinal contra as anfitriãs do torneio

Após vencer os três duelos na fase de grupos, a Seleção Brasileira disputa a semifinal contra o Peru neste sábado, 30 de setembro, na primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino. O Ginásio Coliseo Miguel Grau, em Lima, será o palco do jogo às 20h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Peru x Brasil vôlei feminino sub 17 ao vivo

Nenhuma emissora de televisão transmite a partida entre Peru e Brasil de vôlei feminino sub 17 hoje, só o canal da Confederação Sul-Americana de Voleibol no Youtube é que vai exibir com exclusividade. Basta sintonizar a plataforma de vídeo ao vivo às 20h para acompanhar a terceira rodada.

Sob o comando da campeã olímpica Fofão, o grupo brasileiro venceu os três jogos da primeira fase do Sul-Americano sub 17 contra Equador, Colômbia e Chile. Já o Peru ganhou da Bolívia mas perdeu para a Argentina, conquistando quatro pontos na competição. As três equipes que subirem no pódio conquistam vagas para o Mundial 2024 na categoria.

Elenco do Brasil sub 17 de vôlei feminino no Sul-Americano

Para disputar o Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino em Lima, no Peru, a treinadora convocou 14 atletas para formar o grupo. Estão em quadra pelo time do Brasil as opostas Heloísa e Vallentina; as levantadoras Maria Eduarda e Mariana Silva; as centrais Kamilla, Maria Luiza, Mari Cortês e Mariana Gaviolle; as ponteiras Eduarda Zeni, Gabrielly, Laura e Mayara Seles; e as líberos Júlia e Sophia.

+ Programação vôlei feminino nas Olimpíadas 2024 em Paris

Chaveamento do Sul-Americano de vôlei

O Sul-Americano da categoria reúne sete equipes divididas em dois grupos. O grupo A reúne Argentina, Peru e Bolívia enquanto o B tem Brasil, Equador, Chile e Colômbia jogando entre si por turno único sob o sistema de pontos corridos.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal enquanto os outros disputam o quinto e sexto lugar, além da disputa pelo terceiro lugar. Não há premiação em dinheiro, apenas medalhas de ouro, prata e bronze e vagas no Mundial do ano que vem.

A final acontece no domingo, 1º de outubro, com horário a definir.

GRUPO A DO SUL-AMERICANO SUB 17 DE VÔLEI

1 Argentina - 5 pontos

2 Peru - 4 pontos

3 Bolívia - 0 pontos

GRUPO B DO SUL-AMERICANO SUB 17 DE VÔLEI

1 Brasil - 9 pontos

2 Equador - 5 pontos

3 Chile - 3 pontos

4 Colômbia - 1 ponto

QUINTO E SEXTO LUGAR

Bolívia x Chile

Sábado, 30/09 às 16h

SEMIFINAL:

Argentina x Equador

Sábado, 30/09 às 18h

Peru x Brasil

Sábado, 30/09 às 20h

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 01/10 sem horário definido

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Domingo, 01/10 sem horário definido

Veja como foi o resultado do Brasil vôlei masculino hoje contra o Catar no Pré-Olímpico