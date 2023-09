Seleção Brasileira estreou com vitória diante do Catar - Foto: Reprodução/Volleyball World

Confira como foi a partida entre Brasil e Catar na estreia do Pré-Olímpico neste sábado, 30 de setembro, no Rio de Janeiro

Resultado do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil vence Catar no Pré-Olímpico

Com o Maracanãzinho lotado, a Seleção Brasileira atropelou o Catar por 3 a 0 (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24) em sua estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino neste sábado, 30 de setembro, no Rio de Janeiro. Válido pela primeira rodada, a equipe brasileira assume a liderança do grupo A com três pontos.

Confira: Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino

Placar do jogo do Brasil x Catar de vôlei masculino

A estreia do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino foi perfeita. Contra um Catar inspirado e confiante, os jogadores brasileiros derrotaram os adversários em três sets consecutivos dentro de casa, no Rio de Janeiro, com o apoio incondicional da torcida apaixonada pelo esporte.

Com o resultado, o Brasil assume a primeira posição do grupo A com três pontos. O time de Renan Dal Zotto também vai jogar contra Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha e Ucrânia no Maracanãzinho até o próximo domingo.

O Pré-Olímpico é disputado em pontos corridos por 24 seleções, divididas por três grupos distintos de oito cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris.

PRIMEIRO SET - BRASIL 25 x 16 CATAR | Resultado do Brasil vôlei masculino

Aos gritos da torcida no Maracanãzinho, a Seleção Brasileira passou por cima do Catar no primeiro set com facilidade. O elenco anfitrião abriu logo sete pontos de vantagem no começo da partida, aproveitando os erros de ataque e de saque dos jogadores do Catar.

Lucarelli só apareceu no finalzinho da partida e até chegou a errar um saque, mas foi dele o ponto que fechou o primeiro set entre 25 a 16 para o Catar. Flávio foi o maior pontuador do primeiro set com cinco pontos, enquanto Renan Ribeiro atuou muito bem para os visitantes.

SEGUNDO SET - BRASIL 25 x 19 CATAR | Resultado do Brasil vôlei masculino

Diferentemente do primeiro set, o segundo foi bastante equilibrado. O Catar até abriu o placar, mostrando uma reação imediata após perder o primeiro set. Os brasileiros reagiram e conseguiram tomar a frente do placar logo de cara, com atuação de Honorato, Flávio e Lucarelli.

Os catarianos erraram muitos saques, dando pontos de graça para os brasileiros. A vantagem chegou a ficar em cinco pontos assim que Allan marcou. Do outro lado, Mubarak fez um bom jogo em virar as bolas dos brasileiros e marcar no contra-ataque, descontando a diferença para três pontos.

Allan errou saque e até deu ponto de graça para os catarianos, caindo a diferença para dois pontos, mas o Brasil conseguiu retomar o controle da partida quando atingiu 19 com ataque de Bruninho. A partir daí, os anfitriões pegaram e bloquearam tudo.

Com saque para fora de Rami, o Brasil fez o ponto e fechou o set por 25 a 19. Allan marcou seis pontos e foi o maior pontuador dos brasileiros.

TERCEIRO SET - BRASIL 26 x 24 CATAR | Resultado do Brasil vôlei masculino

Rami deu o ponto que fechou o segundo set e, no terceiro, ele jogou o saque na rede, abrindo o placar para a Seleção Brasileira. Apesar dos erros, o Catar conseguiu deixar a partida equilibrada com pontos de Renan, Georgiev e Hammad, além de aproveitar os erros dos brasileiros.

Crescendo no jogo, o Catar conseguiu diminuir a vantagem dos brasileiros para deixar tudo igual e até tomou a frente do placar em certo momento. Allan marcou o 16º ponto, enquanto Mubarak virou para os catarianos. Com quatro pontos de bloqueio, o Catar se aperfeiçoou e conseguiu detectar as fragilidades do brasileiros, com erros em passagens de ataque.

O finalzinho do set foi acirrado, ponto por ponto, com Darlan fundamental para o Brasil. Com match-point, Lucarelli acertou pancada e fechou o terceiro set por 26 a 24.

Classificação do grupo A atualizada

Anfitriã, a Seleção Brasileira de vôlei masculino está no grupo A ao lado de Catar, Cuba, Itália, Alemanha, Irã, República Tcheca e Ucrânia no Pré-Olímpico. São sete rodadas em turno único, sob o sistema de pontos corridos, onde as seleções se enfrentam apenas uma vez.

O Brasil estreou com vitória contra o Catar, enquanto a Itália estreia neste sábado, contra a República Tcheca, às 13h30, o Irã enfrenta a Alemanha às 17h, e Cuba e Ucrânia jogam às 20h30, horário de Brasília.

Lembrando que só os dois melhores avançam para as Olimpíadas de Paris.

Classificação do grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino na 1ª rodada

1 Brasil - 3 pontos

2 Catar - 0 pontos

3 Cuba - 0 pontos

4 Irã - 0 pontos

5 Itália - 0 pontos

6 Alemanha - 0 pontos

7 República Tcheca - 0 pontos

8 Ucrânia - 0 pontos

Próximo jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei

Foi só o primeiro jogo do time masculino do Brasil no vôlei pelo Pré-Olímpico no Rio de Janeiro. Depois de superar o Catar na estreia, os brasileiros voltam a jogar na manhã de domingo, 01 de outubro, contra a República Tcheca, pela segunda rodada, às 10h, horário de Brasília.

A rodada continua no grupo A de vôlei masculino.

Sábado, 30/09

Brasil 3 x 0 Catar

Domingo, 01/10

Brasil x República Tcheca às 10h - Globo e Sportv 2

Terça-feira, 03/10

Brasil x Alemanha às 20h30 - Sportv 2

Quarta-feira, 04/10

Brasil x Ucrânia às 20h30 – Sportv 2

Sexta-feira, 06/10

Brasil x Cuba às 10h – Sportv 2

Sábado, 07/10

Brasil x Irã às 10h – Sportv 2

Domingo, 08/10

Brasil x Itália às 10h – Globo e Sportv 2

