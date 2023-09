Onde assistir Croácia x Espanha vôlei masculino no Europeu hoje - 01/09

Duelo entre as seleções é válido pela primeira rodada do torneio

Croácia e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira, 1º de setembro, pela primeira rodada do grupo B no Campeonato Europeu de vôlei masculino. A partida acontece em Varna, na Bulgária, a partir das 14h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar Croácia x Espanha vôlei masculino

Nenhuma emissora de televisão transmite a partida entre Croácia e Espanha de vôlei masculino hoje, sendo a plataforma de streaming EuroVolleyTV a única opção para acompanhar a decisão nesta sexta-feira. Acesse o site e compre o pacote para ter acesso da programação. Acesse o site www.eurovolley.tv e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

A Disney é a dona dos direitos de imagem do Campeonato Europeu de vôlei masculino, mas os canais ESPN e o serviço de streaming Star Plus só vão transmitir para os assinantes no Brasil a partir da fase final. O torneio feminino segue o mesmo padrão, apenas as partidas decisivas são exibidas.

No grupo B, a Espanha tem uma vitória contra a Bulgária em primeiro lugar com um ponto, enquanto a Croácia soma uma derrota para a Finlândia e um triunfo diante da Ucrânia na fase de grupos. A fase de grupos do Europeu não trata de pontos, mas sim de vitórias, portanto a seleção com o maior número de vitórias é o líder.

A primeira fase segue até 7 de setembro, enquanto a etapa eliminatória vai de 8 até 16 de setembro.

Croácia x Espanha vôlei masculino

Horário: 14h30

Local: Varna, na Bulgária

Onde assistir: EuroVolleyTV

Confira: quais são as posições do vôlei

Quais seleções disputam o Campeonato Europeu masculino de vôlei?

Além da Croácia e Espanha, as seleções de Itália, Sérvia, Alemanha, Bélgica, Estônia, Suíça, Eslovênia, Finlândia, Bulgária, Ucrânia, Polônia, Holanda, Macedônia, Dinamarca, República Tcheca, Montenegro, Turquia, Romênia, Grécia, Portugal, França e Israel também disputam o Campeonato Europeu de vôlei masculino.

As equipes foram divididas em quatro grupos de seis, com as sedes Itália, Macedônia do Norte, Bulgária e Israel onde disputam cinco rodadas em turno único entre si, ou seja, se enfrentam apenas uma vez. Os critérios para as colocações do grupo são partidas vencidas, pontos de ranking, coeficientes e confrontos direitos.

Os quatro melhores de cada grupo avançam para a etapa classificatória, onde jogarão as oitavas de final, quartas, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

Quais são as favoritas no Europeu de vôlei masculino?

Com 24 seleções na disputa, é possível dizer que Espanha, Itália, França, Alemanha, Sérvia, Holanda e Polônia são as favoritas ao título do Campeonato Europeu de vôlei masculino. Todas deverão se classificar para a fase eliminatória do torneio, com início em 8 de setembro.

Na temporada passada, a Itália derrotou a França por 3 sets a 1, com parciais de 26–24, 23–25, 22–25 e 21–25 na Arena Jaskolka, em Tarnów, na Polônia. Este ano, os italianos deverão manter a hegemonia no campeonato em busca de mais um troféu.

Na Liga das Nações, a Polônia derrotou os Estados Unidos e ficou com o primeiro título masculino, enquanto a Itália perdeu para o Japão na busca pela medalha de bronze.

