Onde assistir Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia hoje - 11/10

Onde assistir Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia hoje – 11/10

A dupla Duda e Ana Patrícia, vai disputar a fase de 32 do Mundial de Vôlei de Praia nesta quarta-feira, 11 de outubro, contra as lituanas Paulikiene e Raupelyte em Tlaxcala, no México. Invictas na competição, o embate das brasileiras começa às 22h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Jogo da Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia hoje

Com exclusividade, o canal Sportv 3 vai transmitir o jogo entre Duda e Ana Patrícia contra Paulikiene e Raupelyte no Mundial de Vôlei de praia nesta quarta-feira, às 22h, horário de Brasília. Quem é assinante do pay-per-view da federação VB TV também pode acompanhar a disputa em tempo real.

Atuais campeãs mundiais, Duda e Ana Patrícia buscam o bicampeonato após uma temporada excepcional no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O elenco venceu os três jogos da fase de grupos e agora terá a chance de se classificar para as oitavas de final.

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Tlaxcala, no México.

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Saiba quando é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino em 2023

Como funciona o Mundial de Vôlei de Praia?

Duplas como Ana Patrícia e Duda, Placette e Richard, Carol Solberg e Bárbara Seixas, Mol, A. e Sorum e Partain e Benesh estão no Mundial de Vôlei de Praia em Tlaxcala, no México. As duplas vão disputar o título mundial da categoria e, consequentemente, os pontos necessários para avançar até as Olimpíadas de Paris.

O campeonato é disputado na fase de grupos, onde as 48 duplas masculinas e femininas são divididas em 12 grupos de quatro cada, onde se enfrentam em turno único sob o sistema de pontos corridos. Em cada chave, as duas duplas melhores classificadas e os quatro melhores terceiros avançam para a fase final.

Enquanto isso, as oito duplas que restarem vão jogar a repescagem, partindo para a rodada 32, depois as oitavas de final, quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final, marcada para 14 de outubro, com horário a definir.

Quem são os outros brasileiros no Mundial?

Além das campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia, também participam da rodada 32 do Mundial de Vôlei de Praia outas sete duplas brasileiras. Carol Solberg e Bárbara Seixas, sexto lugar no ranking, vão enfrentar as também brasileiras Tainá e Victoria.

Outro confronto totalmente brasileiro vai ser entre Evandro e Arthur e Vitor Felipe e Renato. Enquanto isso, George e André, dupla que é terceiro lugar no ranking mundial, não conseguiu os pontos necessários para avançar até a fase eliminatória e acabou eliminada do torneio.

A seguir, confira a programação das outras sete duplas brasileiras nesta quarta-feira.

Seidl R. e Pristauz x Pedro Solberg e Guto - 14:00 - Sportv 3 e VB TV

Evandro e Arthur x Vitor Felipe e Renato - 15:00 - Sportv 3 e VB TV

Agatha e Rebecca x Ludwig e Lippmann - 16:00 - Sportv 3 e VB TV

Tainá e Victoria x Carol Solberg e Bárbara - 17:00 - Sportv 3 e VB TV

Cannon e Kraft x Andressa e Vitoria - 17:00 - Sportv 3 e VB TV

Leia também:

Saiba quando vai começar a Superliga de vôlei feminino de 2023