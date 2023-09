Onde assistir JF Vôlei x Sada Cruzeiro vôlei masculino ao vivo - 29/09

O Sada Cruzeiro entra em quadra nessa sexta-feira, 29 de setembro, e enfrentar o JF Vôlei pela 7ª rodada da fase classificatória. O duelo ocorre no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora, às 20h (de Brasília), com transmissão gratuita.

Quem vai transmitir o jogo do Sada Cruzeiro vôlei masculino ao vivo

Embora nenhuma emissora de TV vá transmitir o jogo, o duelo do JF Vôlei e Sada Cruzeiro de vôlei masculino hoje vai passar ao vivo no canal da Câmara Municipal de Juiz de Fora no Youtube. A partida dessa sexta-feira começa às 20h (horário da Brasília).

O Sada Cruzeiro venceu os cinco jogos que disputou na primeira fase do estadual, onde jogou quatro deles como visitante, no Triângulo Mineiro e em Belo Horizonte diante de América, Araguari, Monte Carmelo e Minas. Líder com 13 pontos, está próximo de carimbar o passaporte até a próxima fase.

A primeira fase tem 10 rodadas em turno e returno, onde as equipes jogam entre si duas vezes, uma como mandante e a outra como visitante, marcada para terminar em 15 de outubro. Quanto mais vitórias, mais pontos somados e melhor colocação na classificação, e somente os quatro se classificam para a segunda fase.

Os ingressos para o duelo entre JF Vôlei e Sada Cruzeiro ainda estão disponíveis no site oficial do clube de Juiz Fora e na bilheteria digital Impass, por R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira. Apenas arquibancada.

Horário: 20h

Local: Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora,

Onde assistir: Youtube @camaramunicipaljf

Próximos jogos do Sada Cruzeiro

A fase classificatória termina no dia 15 de outubro, domingo, e até lá o líder Cruzeiro tem quatro jogos pela frente, todos dentro de casa, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem. Os quatro melhores times se classificam para a semifinal, disputada em 20 de outubro em melhor de dois jogos.

O Sada Cruzeiro é considerado um dos principais times de vôlei masculino do Brasil por ser o maior campeão da Superliga, o campeonato mais forte da modalidade, com oito títulos conquistados em 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2023.

Este ano, o elenco vem com os jogadores Wallace, que se envolveu em polêmica no começo do ano, Vaccari, Rodriguinho, Alê, Oppenkoski, Nico Uriarte, Cledenilson, Guilherme Rech e Rodrigo Ribeiro sob o comando do técnico Filipe Ferraz.

Acompanhe a tabela das disputas:

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo

Quando: quarta-feira, 04/10

Horário: 20h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Araguari

Quando: sexta-feira, 06/10

Horário: 20h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Montes Claros/América

Quando: quarta-feira, 11/10

Horário: 20h (de Brasília)

Sada Cruzeiro x Minas

Quando: sábado, 14/10

Horário: 19h (de Brasília)

