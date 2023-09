Classificação do Mineiro de vôlei masculino na 6ª rodada atualizada

O Campeonato Mineiro de vôlei masculino completou a sexta rodada, com o Sada Cruzeiro liderando a tabela que terá, ao todo, 1o rodadas. A disputa só termina no dia 21 de outubro e a posição dos times ainda pode mudar, mas veja como está a classificação atualizada.

Veja a classificação do Campeonato Mineiro de vôlei masculino

Em 6 rodadas já disputadas na fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, o Sada Cruzeiro é o líder com 13 pontos enquanto o Minas Tênis Clube ocupa a vice-liderança com 10 pontos. O azul celeste tem a melhor campanha com cinco vitórias e sem perder nenhum jogo.

O clássico entre Sada e Minas na sexta rodada, realizado na quarta-feira, 27 de setembro, deu a primeira posição para o Cruzeiro. Enquanto isso, Araguari segue em terceiro com oito pontos e o Monte Carmelo com cinco, com apenas uma vitória. JF Vôlei e América ocupam a parte de baixo com três, sem chances de alcançar a próxima fase do Mineiro.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 28 DE SETEMBRO

1 Sada Cruzeiro - 13 pontos (cinco vitórias)

2 Minas - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)

3 Araguari - 8 pontos (três vitórias e uma derrota)

4 Monte Carmelo - 5 pontos (uma vitória e três derrotas)

5 JF Vôlei - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

6 Montes Claros/América - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

Como funciona o Campeonato Mineiro de vôlei?

Organizado anualmente pela Federação Mineira de Voleibol, o Campeonato Mineiro antecede a Superliga na temporada de vôlei masculino. Além do Minas e do Sada Cruzeiro, também jogam o estadual o Montes Claros América, Araguari Vôlei, Monte Carmelo e JF Vôlei.

O torneio é dividido em duas etapas: a fase classificatória e a eliminatória. A primeira etapa traz as seis equipes jogando entre si por turno e returno, isto é, duas vezes cada. Sob o sistema de pontos corridos, o regulamento diz que a vitória por 3–0 ou 3–1 são 3 pontos para o vencedor e zero para o perdedor

Em caso de vitória por 3–2, o resultado fica com 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. Se houver empate, os critérios utilizados vão ser: número de vitórias, número de pontos, sets e pontos. Ao fim das rodadas, os quatro melhores classificados na tabela avançam para a segunda fase.

A semifinal do Mineiro de vôlei masculino está marcada para 20 de outubro, sexta-feira, e a disputa pelo bronze e a final será em 21 de outubro, sábado.

Tem onde assistir?

O Campeonato Mineiro de vôlei masculino não transmissão em nenhum canal de televisão, por isso a Federação Mineira de Voleibol liberou os clubes para exibirem os confrontos em casa em seus canais no Youtube e também nas redes sociais.

Por exemplo, o Minas transmitirá todos os jogos em casa em seu canal no Youtube, assim como o Sada Cruzeiro e o América. Para alguns times, como é o caso do Araguari, que exibe na WebTV Araguari ao vivo e de forma gratuita para o público.

A Federação Mineira de Voleibol não informou se os jogos da fase final serão transmitidos em algum canal de televisão, como é o caso da semifinal do Paulista de vôlei feminino.

