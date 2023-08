Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino na semifinal do Pan-Americano 2023

A Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrenta o Chile neste sábado, 19 de agosto, na semifinal da Copa Pan-Americano da temporada às 21h, horário de Brasília, em Guadalajara, no México. Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Transmissão jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O canal da Federação Mexicana de Voleibol no Youtube transmite com exclusividade o jogo do Brasil e Chile de vôlei masculino às 21h (horário de Brasília) neste sábado para todo o país. Nenhuma emissora, seja aberta ou paga, tem os direitos de transmissão do campeonato por isso não dá para assistir na televisão.

QUARTAS DE FINAL:

Colômbia 2 x 3 Chile

Estados Unidos 0 x 3 Canadá

SEMIFINAL:

Sábado, 19/08 - Brasil x Chile - 21h

Domingo, 20/08 - México x Canadá - 01h

FINAL:

Domingo, 20/08 - Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - 21h

O que é o Pan-Americano de vôlei?

Disputado por dez seleções, o Pan-Americano de vôlei masculino é dividido em duas etapas: a classificatória e a eliminatória. A primeira fase separa os elencos de Brasil, Chile, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá, República Dominicana, Colômbia, Cuba, Peru e México em três grupos, sendo dois com três e um com quatro.

As seleções disputam em turno único, onde todas as equipes jogam entre si dentro do seu grupo. Por exemplo, o Brasil está no grupo com o Canadá e a República Dominicana portanto ele joga duas partidas contra os dois times, valendo pontos na classificação. Ao fim, os dois melhores primeiros de cada grupo vão direto para a semifinal, enquanto o terceiro melhor primeiro e os segundos lugares disputarão as quartas de final.

Em caso de empate em quadra, é válido ressaltar que o tie-break define o vencedor, onde o sexto set vai até 15 pontos, mantendo a diferença de dois pontos. Os elencos se enfrentam nas quartas de final, semifinal e aí a final.

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino?

Como Renan Dal Zotto vai comandar o time principal de vôlei masculino do Brasil no Campeonato Sul-Americano em Recife, de 26 a 30 de agosto, quem vai treinar os jovens durante o Pan-Americano no México é Carlos Schwanke, auxiliar-técnico da Seleção Brasileira.

A média de idade da Seleção Brasileira no Pan-Americano é de 22 anos, sendo sete destes estreantes como Geovane Kuhnen, Pietro, Oppenkoski, Lukas Bergmann, Mateus Bender, Marcus Vinicius e Bryan Boll. Esta é a primeira vez que os atletas representam a seleção adulta.

A comissão técnica do Brasil é formada pelo assistente-técnico Mauricio Thomas, o preparador físico Guilherme Berriel, fisioterapeuta Aridone Borgonovo, analista de desempenho Felipe Laurentino e o médico André Gismonti Garcia.

