Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino x Peru no Pré-Olímpico - 17/9

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino x Peru no Pré-Olímpico – 17/9

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta o Peru neste domingo, 17 de setembro, pela segunda rodada do Pré-Olímpico no Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio. Por conta da diferença de horário entre os países, o jogo será transmitido no Brasil às 4h (de Brasília).

Veja aqui quem são as as jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei feminino no Pré-Olímpico

Jogo do Brasil vôlei feminino hoje

O jogo entre Brasil e Peru de vôlei feminino terá transmissão do Sportv 2, na TV paga, e na VB TV, plataforma digital para assinantes. Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir o duelo neste domingo.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do canal esportivo no aplicativo do celular ou computador. Acesse www.globoplay.globo.com e inscreva-se para tornar-se assinante.

O treinador José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira, deve repetir a escalação que utilizou contra as argentinas com Roberta, Kisy, Gabi, Thaisa, Carol e a líbero Nyeme.

O comandante Francisco Manuel Hervas Tirado, do Peru, entra em quadra com Ysabella Sanchez, Maria Paula Huarachy, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Karla Ortiz e Rojas Ecker.

Horário: 04h da manhã

Local: Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Pré-Olímpico de vôlei feminino

Japão, Turquia, Bélgica e Brasil marcaram pontos na primeira rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino contra Peru, Porto Rico, Bulgária e Argentina respectivamente. A segunda rodada deverá movimentar a classificação e indicar assim quem assume a liderança com a vantagem.

O processo de qualificação para os Jogos Olímpicos reúne 24 seleções dos mais diferentes continentes, divididas por sorteio em três grupos de oito cada. O Brasil está no grupo B ao lado da Argentina, Japão, Turquia, Bélgica, Peru, Porto Rico e Bulgária, onde jogam em turno único sob o sistema de pontos corridos.

Nenhuma seleção é eliminada se perder um jogo no Pré-Olímpico, mas o resultado negativo poderá prejudicar o elenco daqui para frente na briga pela vaga olímpica.

Se classificam para as Olimpíadas de Paris os dois primeiros ao fim das sete rodadas. As outras cinco vagas serão distribuídas através do Ranking Mundial da FIVB.

RELEMBRE: Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Após o jogo contra a Argentina e o Peru, a Seleção Brasileira de vôlei feminino ainda vai jogar contra outras cinco seleções para carimbar o seu passaporte até as Olimpíadas de Paris. O elenco de José Roberto Guimarães pode ter problemas contra a Turquia e o Japão, mas tem vantagem contra os outros rivais do grupo.

Lembrando que cada vitória é fundamental no torneio porque garante pontos na classificação. A derrota pode custar ao elenco no futuro e prejudicar até a classificação do Brasil para as Olimpíadas. O time feminino do Brasil ganhou medalha de ouro em 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres, na Inglaterra.

Sábado, 16/09:

Brasil 3 x 0 Argentina

Domingo, 17/09:

Brasil x Peru às 4h - Sportv 2

Terça-feira, 19/09:

Brasil x Bulgária às 4h - Sportv 2

Quarta-feira, 20/09:

Brasil x Porto Rico às 4h – Sportv 2

Sexta-feira, 22/09:

Brasil x Turquia às 4h – Sportv 2

Sábado, 23/09:

Brasil x Bélgica às 4h – Globo e Sportv 2

Domingo, 24/09:

Brasil x Japão às 7h25 – Sportv 2

Leia também:

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico 2023