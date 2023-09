Pelo grupo A, Seleção vai disputar a vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico 2023

A Seleção Brasileira estreia em 30 de setembro no Pré-Olímpico de vôlei masculino, sábado, contra o Catar na primeira rodada do grupo A, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Confira a lista de 25 nomes do treinador Renan Dal Zotto para o qualificatório, onde cortes serão feitos até a estreia.

Lista de pré-inscritos do Brasil de vôlei masculino

Como o regulamento da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, só permite que cada seleção utilize 14 atletas no Pré-Olímpico de vôlei masculino, o treinador Renan Dal Zotto terá que cortar alguns dos nomes presentes na lista completa.

Bruninho, Lucarelli, Fernando Cachopa, Otávio, Lucão, Alan, Leal, Felipe Roque e Thales estão basicamente confirmados para a competição após jogarem a Liga das Nações e o Sul-Americano. Resta saber quem serão os outros cinco escolhidos para formar os 14 nomes.

A tendência é que os atletas que ficarem de fora do Pré-Olímpico disputem os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em outubro.

Levantadores:

Bruninho, Thiaguinho, Matheus Brasília e Fernando Cachopa

Ponteiros:

Lukas Bergmann, Adriano, Honorato, Leal, Maicon, Arthur Bento e Lucarelli

Centrais:

Lucão, Otávio, Flávio, Geovane, Thiery e Judson

Opostos:

Abouba, Felipe Roque, Alan, Darlan e Oppenkoski

Líberos:

Alê, Maique e Thales

Do que o Brasil precisa para se classificar para as Olimpíadas?

Para assegurar a vaga Olímpica em Paris, a Seleção Brasileira de vôlei masculino precisa ter o maior número de pontos com relação aos adversários, de preferência ganhar todos os sete jogos do Pré-Olímpico. O qualificatório acontece em pontos corridos por turno único.

Além do Brasil, o grupo A tem Catar, Alemanha, República Tcheca, Itália, Irã, Cuba e Ucrânia com sede no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro de 30 de setembro a 08 de outubro. Os ingressos já estão a venda no site do Eventim e na bilheteria do Nilton Santos, na capital carioca.

As 24 seleções foram divididas em três grupos de oito, onde os dois melhores carimbam o passaporte para os Jogos Olímpicos na França, em julho do ano que vem.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico em setembro

O Brasil de vôlei masculino vai jogar sete partidas de 30 de setembro a 08 de outubro, na capital carioca, em pontos corridos. A vitória por 3-0 ou 3-1 garante três pontos, enquanto o placar de 3-2 dá dois ao vencedor e um para o perdedor.

1ª RODADA

Brasil x Catar

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

2ª RODADA

Brasil x República Tcheca

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

3ª RODADA

Brasil x Alemanha

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

4ª RODADA

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

5ª RODADA

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

6ª RODADA

Brasil x Irã

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

7ª RODADA

Brasil x Itália

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

