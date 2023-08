Onde assistir Osasco x Campinas vôlei feminino hoje - 25/08

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino, as equipes de Osasco e Campinas se enfrentam nesta quarta-feira, 25 de agosto, no Ginásio Prof. Jose Liberatti, na cidade de Osasco. A transmissão gratuita da partida começa às 20h, horário de Brasília, e está disponível na internet para todo o país.

Transmissão jogo do Osasco x Campinas vôlei feminino hoje

Quem é fã de vôlei feminino pode assistir a partida entre Osasco e Campinas no canal do Osasco TV no Youtube de graça e ao vivo às 20h, horário de Brasília. Inscreva-se no canal do clube e acompanhe com imagens a partida do campeonato.

Nenhuma emissora de televisão transmite a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Somente a partir da segunda fase, o Sportv vai exibir os confrontos decisivos da competição na TV paga.

O Osasco tem três pontos com uma vitória enquanto o Campinas soma duas vitórias e uma derrota em seis pontos na classificação. O Paulistão está na quarta rodada e é disputado por oito clubes da elite do estado.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ginásio Prof. Jose Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Youtube

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

Diferente do masculino, o Campeonato Paulista de vôlei feminino é dividido em duas partes: a fase classificatória e a eliminatória. Oito clubes jogam a primeira fase, juntos em um mesmo grupo onde se enfrentam em turno único por sete rodadas, ou seja, os elencos se enfrentam uma vez cada.

Cada vitória dá pontos para o clube subir de posição na tabela. Seguindo o regulamento da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, a vitória por 3:1 ou 3:0 no sets garante três pontos enquanto 3:2 dá dois pontos para o vencedor e um para o perdedor.

Os quatro melhores avançam para a semifinal, a segunda fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino, onde se enfrentam em dois jogos e o Golden Set se necessário, critério de desempate utilizado que indica um 'novo jogo' disputado em um set.

Na classificação do Paulista, o Pinheiros se mantém com folga na liderança seguido pelo Sesi Vôlei Bauru e o Campinas em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 6 pontos e duas vitórias

3 Campinas - 6 pontos, duas vitórias e uma derrota

4 Osasco - 3 pontos, uma vitória

5 Renasce Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

6 São Caetano - 0 pontos e três derrotas

7 Barueri - 0 pontos e uma derrota

Dá para comprar ingressos para o Campeonato Paulista?

Infelizmente não há mais ingressos disponíveis para o duelo entre Osasco e Campinas nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O anfitrião fica responsável pela carga de ingressos da partida, no caso o Osasco.

O clube disponibilizou durante a semana ingressos de maneira gratuita no site Sympla para os torcedores acompanharem o elenco feminino em quadra nesta sexta-feira, no Ginásio Prof. Jose Liberatti, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados tanto para arquibancada do time como para visitantes.

Se você adquiriu o ingresso a abertura dos portões será às 18h30, horário de Brasília, no endereço Praça Lucas Pavão, S/N. Presidente Altino em Osasco. Tenha o ingresso em mãos e também o documento com foto.

