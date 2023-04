Onde assistir Osasco x Minas hoje na semifinal da Superliga de vôlei - 21/04

Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas dão o pontapé inicial na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei nesta sexta-feira, 21 de abril, no Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco. Este é apenas o primeiro jogo da série entre Osasco x Minas, com início às 21h, horário de Brasília.

O Osasco venceu o Pinheiros nas quartas de final, enquanto o Minas superou o SESI de Bauru.

Como assistir Osasco x Minas hoje ao vivo

O jogo do Osasco x Minas hoje será transmitido no SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil às 21h, ao vivo nesta sexta-feira para todo o Brasil.

O canal SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do país. Os direitos de transmissão do torneio de Vôlei pertencem aos canais, tanto masculino como feminino. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

Outra opção é assistir no Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, plataforma de streaming. Por mês, o torcedor pode desembolsar R$ 12,90 por mês, além do plano anual R$ 7,90, ou R$ 94,80 por ano.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Local : Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco

: Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco Onde assistir: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil

Caminho das equipes

Na fase classificatória, o Osasco terminou em segundo lugar com 49 pontos somando 17 vitórias e cinco derrotas pela Superliga de Vôlei Feminino. O time só ficou atrás do Praia Clube, com a diferença de dez pontos. Nas quartas de final, o Osasco perdeu para o Pinheiros no primeiro jogo, mas ganhou o segundo e o terceiro.

Já o Minas terminou a primeira fase em terceiro lugar com 46 pontos, somados em 16 vitórias e seis jogos perdidos na temporada. Nas quartas de final o time mineiro ganhou no primeiro jogo e depois o segundo contra o SESI de Bauru.

+ Tabela de Superliga Masculina de Vôlei 2023

Chaveamento da Superliga

Oito clubes se classificaram para as quartas de final. O Flamengo superou o Fluminense, o Minas ganhou do SESI de Bauru, o Osasco passou por cima do Pinheiros e o Praia Clube levou a melhor diante do Barueri.

As semifinais começam nesta sexta-feira com quatro times. Em série de três jogos, o elenco que ganhar duas partidas se classifica para a grande final da Superliga Feminina de Vôlei. O jogo 3 só vai ser disputado em caso de empate.

Confira os jogos da semifinal.

SEMIFINAL:

Primeira rodada

21.04, Sexta-feira – Dentil Praia Clube x Sesc Flamengo, às 18h30, na Arena Dentil, em Uberlândia (SporTV 2)

21.04, Sexta-feira – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas, às 21h, no Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco (Canal Vôlei Brasil e SporTV 2)

Segunda rodada:

25.04, Terça-feira – Sesc RJ Flamengo x Dentil Praia Clube, às 18h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (SporTV 2)

25.04, Terça-feira – Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde, às 21h, na Arena UNIBH, em Belo Horizonte (Canal Vôlei Brasil e SporTV 2)

Terceira rodada

28.04, Sexta-feira – Dentil Praia Clube x Sesc Flamengo, às 18h30, na Arena Dentil, em Uberlândia (SporTV 2)

28.04, Sexta-feira – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas, às 21h, no Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco (Canal Vôlei Brasil e SporTV 2)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Osasco Voleibol Clube (@osascovoleibolclube)



Leia também: VOTE: Cuca deve ficar como técnico do Corinthians?