Superliga Masculina de Vôlei 2023 chega às quartas: tabela atualizada

A fase eliminatória começou na Superliga Masculina de Vôlei 2023. Oito clubes jogam as quartas de final na temporada, onde o Sada Cruzeiro é o favorito. A tabela das quartas da Superliga e o chaveamento estão definidos, por isso confira todos os jogos e os horários de cada um.

Além do Cruzeiro também disputam as quartas de final o Apan Eleva, Suzano, Vôlei Guarulhos, Sesi-SP, Minas, Farma Conde Vôlei e Vôlei Renata.

O mata-mata é disputado em melhor de três partidas, onde o time que vencer dois jogos se classifica para a semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Os melhores colocados na classificação jogam em casa o segundo e o terceiro confronto se necessário.

Jogos das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei

As quartas de final serão disputadas entre 30 de março, 01 e 02 de abril na primeira rodada, 04, 05 e 06 de abril na segunda rodada e 08 e 09 de abril a terceira e última rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

O time que ganhar dois jogos avança para a semifinal.

PRIMEIRA RODADA DAS QUARTAS DE FINAL:

30/03 - Apan Eleva (SC) 1 x 3 Sada Cruzeiro (MG)

01/04 - Suzano Vôlei (SP) 3 x 2 Vedacit Vôlei Guarulhos (SP)

01/04 - Sesi-SP 2 x 3 Itambé Minas (MG)

02/04 - Farma Conde Vôlei SJC (SP) 3 x 1 Vôlei Renata (SP)

SEGUNDA RODADA DAS QUARTAS DE FINAL:

Sada Cruzeiro (MG) x Apan Eleva (SC)

Terça-feira, 04/04, às 21h no Ginásio do Riacho, em Contagem

Onde assistir: SporTV 2/Canal Vôlei Brasil

Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) x Suzano Vôlei (SP)

Quarta-feira, 05/04 às 18h30 no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: SporTV 2

Itambé Minas (MG) x Sesi-SP

Quarta-feira, 05/04 às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV 2

Vôlei Renata (SP) x Farma Conde Võlei SJC (SP)

Quinta-feira, 06/04 às 21h, no Taquaral, em Campinas

Onde assistir: SporTV 2/Canal Vôlei Brasil

TERCEIRA RODADA DAS QUARTAS DE FINAL:

Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) x Suzano Vôlei

Sábado, 08/04 às 18h30 no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: SporTV 2

Sada Cruzeiro (MG) x Apan Eleva (SC)

Sábado, 08/04 às 21h no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

Onde assistir: SporTV 2/Canal Vôlei Brasil

Itambé Minas (MG) x Sesi-SP

Domingo, 09/04 às 18h30 na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: SporTV 2

Vôlei Renata (SP) x Farma Conde Vôlei SJC (SP)

Domingo, 09/04 às 21h no Taquaral, em Campinas (SP)

Onde assistir: SporTV 2/Canal Vôlei Brasil

SEMIFINAL:

Vencedor do Cruzeiro/Apan Eleva x Vencedor Vôlei Renata/São José

Vencedor Guarulhos/Suzano x Vencedor Minas/Sesi

Fase classificatória da Superliga Masculina

A fase classificatória da Superliga Masculina de vôlei terminou com o Sada Cruzeiro na lideraça, seguido pelo Minas e Vôlei Guarulhos na segunda e terceira posição respectivamente.

Somente os oito primeiros se classificam para as quartas de final.

1 Sada Cruzeiro - 61 pontos

2 Minas - 47 pontos

3 Vôlei Guarulhos - 46 pontos

4 Farma Conde Vôlei - 42 pontos

5 Vôlei Renata - 42 pontos

6 SESI-SP - 39 pontos

7 Suzano Vôlei - 35 pontos

8 Apan Blumenau - 33 pontos

9 Araguari - 26 pontos

10 América MG - 20 pontos

11 Brasília - 9 pontos

12 Rede Cuca - 3 pontos

Onde assistir a Superliga de vôlei?

Os jogos das quartas de final da Superliga Masculina de vôlei são transmitidos no canal SporTV, no GloboPly e no Canal Vôlei Brasil.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura por todo o Brasil. Quem é assinante assiste as emoções das quartas do conforto do sofá com apenas um clique no controle remoto. Já o GloboPlay retransmite a programação da emissora em sua plataforma de streaming.

O Canal Vôlei Brasil está disponível por assinatura no site e no aplicativo. O torcedor assiste aos jogos do vôlei de quadra e também de areia, além das divisões inferiores da Superliga.

