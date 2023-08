Onde assistir Pinheiros x Osasco vôlei feminino no Paulista ao vivo - 31/08

Clássico vai ser no Ginásio Henrique Villaboim, com mando de campo do Pinheiros nesta quinta-feira

A fase classificatória do Campeonato Paulista de vôlei feminino recebe o clássico entre Pinheiro e Osasco nesta quinta-feira, 31 de agosto, em partida da quarta rodada no Ginásio Henrique Villaboim. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo do Pinheiros x Osasco vôlei feminino

O canal Sportv 2, na TV paga, transmitirá o jogo Pinheiros x Osasco vôlei feminino hoje às 18h30, horário de Brasília, ao vivo para todo o país. Quem é assinante do Globoplay pode ver a retransmissão do vôlei na plataforma onde e como quiser.

Líder do estadual com nove pontos, o Pinheiros tem 100% de aproveitamento com três vitórias em três jogos, com vitória em nove sets e nenhum perdido. Com um jogo a menos, o Osasco venceu os dois jogos e ainda não perdeu nenhum set na competição.

A casa do Pinheiros, o Ginásio Henrique Villaboim, promete lotação máxima nesta quinta, com capacidade para 850 pessoas. Não há favorito no clássico por tratar-se de um ''jogão'' de vôlei feminino.

Pinheiros x Osasco - 18h30 (de Brasília)

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Classificação do Campeonato Paulista feminino

Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru dividem a liderança do Campeonato Paulista de vôlei feminino com nove pontos cada, após três rodadas realizadas até aqui. Se o Pinheiros vencer o Osasco, se isola na primeira posição e fica próximo de conquistar a vaga na semifinal.

Sorocaba e São Caetano ainda não venceram, enquanto o Barueri tem apenas um triunfo em três jogos.

Classificação do Paulista de vôlei feminino

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 9 pontos e três vitórias

3 Campinas - 6 pontos, duas vitórias e duas derrotas

4 Osasco - 6 pontos e duas vitórias

5 Barueri - 3 pontos, uma vitória e duas derrotas

6 Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

7 São Caetano - 0 pontos e quatro derrotas

Como comprar os ingressos?

Não há ingressos à venda para o clássico de vôlei entre Pinheiros e Osasco nesta quinta-feira, a entrada é gratuita para os torcedores de ambos os times. Porém, como o clube respeita a lotação máxima do estádio, é recomendado chegar cedo para acompanhar a partida.

O Pinheiros informa que não trabalha com plataforma de ingressos, por isso é necessário chegar antes para se apresentar à bilheteria, apresentar documentos e, aí, entrar para ver o jogo de vôlei feminino.

Os portões do Ginásio Henrique Villaboim, localizado no Jardim Europa, em São Paulo, abrem uma hora antes do início da partida, às 17h30 (de Brasília).

