Paulista será transmitido no Sportv. Foto: Reprodução/Volleyball World

Reta final da competição será transmitida no canal pago para todo o país

Sportv define programação de jogos do vôlei feminino Paulista; veja lista

O Sportv vai transmitir quatro partidas do Campeonato Paulista de vôlei feminino em setembro, incluindo o clássico entre Osasco e Pinheiros, válidos pela primeira fase. A agenda de transmissão foi divulgada pela Federação Paulista de Vôlei, por isso saiba como assistir e quais sãos os embates.

Acompanhe a tabela de jogos do Campeonato Paulista

Jogos de vôlei feminino com transmissão do Sportv

O Sportv exibirá quatro jogos do Campeonato Paulista de vôlei feminino entre 31 de agosto e o mês de setembro, na reta final da primeira fase, para todos os assinantes da TV paga. O clássico Osasco e Pinheiros é um dos embates na lista de transmissão, marcado para o último dia de agosto.

O Campeonato Paulista de vôlei é dividido em duas fases: a primeira, classificatória, e a segunda, eliminatória, entre as sete equipes. Como os direitos de transmissão pertencem ao Sportv, é o canal que define quais partidas vai transmitir na programação.

Além dos quatro confrontos na primeira fase, a fase final do estadual será transmitida.A seguir, confira a lista de transmissões do Sportv em setembro.

Pinheiros x Osasco

Quinta-feira, 31/08 às 18h30

Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv 2

Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru

Sexta-feira, 08/09 às 20h

Ginásio Prof. Jose Liberatti

Onde assistir: Sportv 2

Barueri Volleyball Club x Osasco São Cristóvão Saúde

Terça-feira, 12/09 às 20h

Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv 2

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros

Sexta-feira, 15/09 às 19h30

Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv 2

Quantas equipes jogam a segunda fase do Paulista?

Assim que a sétima e última rodada da primeira fase termina, os quatro primeiros da classificação do Campeonato Paulista avançam para a semifinal, a etapa eliminatória do torneio feminino de vôlei. O primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo jogará contra o terceiro.

As quatro equipes disputarão a semifinal em duas partidas onde quem vencer primeiro fatura a classificação, além do Golden Set, um 'novo jogo' que determinará em apenas um set quem é o vencedor da semifinal.

Os dois ganhadores vão para a semifinal e, aí, brigarão para saber quem fica com a medalha de ouro e a taça do estadual novamente em duas partidas e o Golden Set se necessário.

Classificação do Paulista de vôlei feminino

Além de Pinheiros e Osasco, também jogam a primeira divisão do Campeonato Paulista o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão, Campinas, Barueri, Sorocaba e São Caetano. Com as vitórias em cada uma das sete rodada, eles acumulam pontos e conquistam melhores posição na tabela.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino até a quinta rodada

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 9 pontos e três vitórias

3 Osasco - 6 pontos, duas vitórias e duas derrotas

4 Campinas - 6 pontos e duas vitórias

5 Barueri - 3 pontos, uma vitória e duas derrotas

6 Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

7 São Caetano - 0 pontos e quatro derrotas

