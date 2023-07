Onde assistir Polônia x China vôlei feminino na Liga das Nações (15/7)

Em busca de uma vaga na final da Liga das Nações, o vôlei feminino apresenta dois jogos neste sábado, 15 de julho, a partir das 18 horas (de Brasília). Então saiba onde assistir Polônia x China hoje na semifinal do torneio.

Onde assistir Polônia x China no vôlei feminino sábado

A partida entre Polônia x China vôlei feminino hoje, 15, será transmitida no Sportv 2 ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir jogo.

A Liga das Nações apresenta dois jogos de vôlei feminino na Liga das Nações neste sábado, 15, sendo o primeiro Polônia x China e o outro embate com Estados Unidos x Turquia. A briga pelo ouro será no dia 16 de julho em Arlington, no Texas.

Confira os jogos do vôlei feminino de sábado:

Polônia x China - 18h

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Estados Unidos x Turquia - 21h30

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Quando é o próximo jogo do Brasil feminino?

Eliminada da Liga das Nações, a Seleção Brasileira de vôlei feminino só volta a jogar em 16 de setembro, em Tóquio, no Japão. A partida será contra a Argentina pela primeira rodada do Pré-Olímpico para os Jogos de Paris.

O Brasil está no grupo B com Japão, anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. O elenco brasileiro entra como favorito, mas pode ter problemas contra a Turquia e o Japão. O treinador José Roberto Guimarães vai divulgar a sua lista de jogadoras semanas antes.

O torneio qualificatório olímpico funciona com três edições, no masculino e feminino. É classificatório e não tem etapa eliminatória, onde os dois melhores de cada grupo vão direto para as Olimpíadas de Paris de 2024.

