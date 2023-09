Onde assistir Sérvia x Holanda vôlei feminino no Europeu hoje - 01/09

O duelo entre Sérvia e Holanda vai determinar o segundo finalista do Campeonato Europeu de vôlei feminino nesta sexta-feira, 1º de setembro, em Bruxelas, na Bélgica. O jogo tem início às 15h30 (de Brasília) e contará com a transmissão ao vivo para todo o país.

Transmissão jogo do Sérvia x Holanda vôlei feminino

Para assistir a partida entre Sérvia x Holanda de vôlei feminino sintonize o Star Plus, serviço de streaming da Disney, às 15h30, horário de Brasília, ou então a plataforma EuroVolleyTV ao vivo. Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o jogo de vôlei nesta sexta-feira.

O grupo Disney é responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Europeu de vôlei feminino, mas os canais ESPN decidiram não exibir os jogos na televisão, somente na plataforma de streaming. Por R$ 40,90 você assine o produto e tem acesso completo à programação.

Bruxelas, na Bélgica, é o palco do Europeu feminino este ano, desde a fase de grupos até a final.

Sérvia x Holanda - semifinal do Campeonato Europeu

Bruxelas, na Bélgica

Horário: 15h30

Onde assistir: Star +

O que é o Campeonato Europeu de vôlei feminino?

Vinte e quatro seleções disputam o Campeonato Europeu de vôlei feminino, principal competição da modalidade no continente organizada pela Confederação Europeia de Voleibol, a CEV. A primeira edição foi disputada em 1949, com triunfo da Rússia.

O torneio feminino é dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira etapa traz as 24 seleções divididas em quatro grupos de seis onde jogam entre si por turno único, por cinco rodadas. Cada vitória dá três pontos em 3:1 a 3:0, enquanto o placar de 3:2 dá dois pontos e um ponto para o perdedor, onde cada ponto dá uma melhor colocação na classificação.

As quatro melhores equipes de cada grupo vão para a fase eliminatória, onde as oitavas de final, quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final são jogadas em setembro. O chaveamento é determinado pela Confederação Europeia de Voleibol, com sede e confrontos também escolhidos pela CEV.

Chaveamento do Campeonato Europeu de vôlei

Itália, Turquia, Sérvia e Holanda disputam a semifinal do Campeonato Europeu de vôlei, o mais importante dos torneios continentais. Os vencedores vão se enfrentar na final no próximo domingo, enquanto os perdedores disputarão o bronze.

O time que ficar com a medalha de ouro, prata e bronze ficam com a vaga no Mundial de 2025 da modalidade.

QUARTAS DE FINAL:

Holanda 3 x 0 Bulgária (25/11, 25/13 e 25/19)

Sérvia 3 x 1 República Tcheca (24/26, 25/17, 25/11 e 25/14)

SEMIFINAL:

Turquia x Itália - Sexta-feira, 01/09 - 12h

Sérvia x Holanda - Sexta-feira, 01/09 - 15h30

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 - Domingo, 03/09 - horário indefinido

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - Domingo, 03/09 - horário indefinido

