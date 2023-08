Veja os jogos da semifinal do Campeonato Europeu de vôlei feminino 2023

Com o fim das quartas de final, os confrontos da semifinal no Campeonato Europeu de vôlei feminino estão definidos e jogos já serão disputados na sexta-feira, 1º de setembro, em Bruxelas, na Bélgica. Confira o chaveamento e onde assistir ao vivo as partidas.

Quando é a semifinal do Europeu de vôlei feminino

Itália, Turquia, Sérvia e Holanda estão classificados para a semifinal do Campeonato Europeu de vôlei feminino, marcadas para sexta-feira, 1º de setembro, em horários diferentes.

A Itália superou a França e agora vai jogar contra a Turquia, enquanto a Sérvia deixou para trás a República Tcheca, enfrentando na semifinal a Holanda. Lembrando que a fase final não tem nada a ver com a primeira fase, onde as seleções são separadas em quatro grupos de seis. A Itália é a atual campeã europeia e, por isso, vai brigar por mais

A seguir, os jogos da semifinal de vôlei feminino.

Quartas de final:

Holanda 3 x 0 Bulgária (25/11, 25/13 e 25/19)

Itália 3 x 0 França (25/14, 29/27 e 25/13)

Turquia 3 x 0 Polônia (25/23, 25/22 e 25/18)

Sérvia 3 x 1 República Tcheca (24/26, 25/17, 25/11 e 25/14)

Semifinal:

Turquia x Itália - Sexta-feira, 01/09 às 12h

Onde assistir: Star Plus

Sérvia x Holanda - Sexta-feira, 01/09 às 15h30

Onde assistir: Star Plus

Europeu dá vaga para o Mundial?

Assim como o Sul-Americano, o Campeonato Europeu de vôlei feminino também dá vagas para o Mundial da modalidade. Este ano, a competição entregará três vagas para o torneio mundial, sendo o campeão, o segundo lugar e o terceiro melhor colocado.

Como as Olimpíadas serão disputadas em 2024, em Paris, o Mundial será disputado em 2025, sem horário, datas, local e confrontos definidos. Na edição passada, a Itália chegou como campeã europeia e brigou até a reta final pela medalha de ouro no Mundial.

Além da vaga, o campeão e o vice também ganha pontos para melhorar a sua posição no ranking da FIVB, essencial na rota para Paris em 2024.

Onde assistir o Campeonato Europeu de vôlei feminino?

No Brasil, os direitos de transmissão do Campeonato Europeu de vôlei feminino e masculino pertencem à ESPN, disponível na TV paga, além do Star Plus, serviço de streaming da Disney. Nenhuma emissor da televisão aberta possui os direitos de imagem do torneio.

Os canais ESPN e o Star Plus transmitem os confrontos do Europeu a partir das oitavas de final. A fase de grupos é exibida somente na EuroVolleyTV, plataforma por assinatura da Confederação Europeia de Voleibol.

O Star Plus está disponível por R$ 40,90 por mês. Acesse o site www.starplus.com ou o aplicativo, inscreva-se e escolha a forma de pagamento que deseja, complete o cadastro e assista como e onde quiser.

Como funciona o Campeonato Europeu de vôlei feminino?

Idealizado pela Confederação Europeia de Voleibol (CEV) em 1949, o Campeonato Europeu de vôlei feminino é disputado em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira reúne 24 seleções das mais diferentes regiões do continente separadas por quatro grupos de seis.

Os times entre os quatro grupos jogam entre si por turno único, ou seja, se enfrentam apenas uma vez por cinco rodadas na etapa classificatória. Cada vitória por 3x1 ou 3x0 dá três pontos ao vencedor, enquanto o placar de 3x2 dá dois pontos ao vencedor e um para o perdedor.

As quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória, começando com as oitavas de final, onde o chaveamento definido pela Confederação Europeia de Voleibol determina os oito jogos, seguido das quartas de final, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

