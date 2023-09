Onde assistir Sérvia x República Tcheca vôlei masculino no Europeu - 10/09

Vencedor do confronto vai jogar contra Polônia ou Bélgica

As seleções da Sérvia e República Tcheca se enfrentam neste domingo, 10 de setembro, pelas oitavas de final do Campeonato Europeu de vôlei masculino em Bari, na Itália. O jogo começa às 13h (de Brasília) e vale a classificação para as quartas de final contra a Polônia ou Bélgica.

Transmissão Sérvia x República Tcheca vôlei masculino

Nenhum canal de televisão vai exibir Sérvia a partida de vôlei masculino entre República Tcheca neste domingo, 10, nas oitavas de final do Campeonato Europeu. A plataforma EuroVolley TV transmite com exclusividade para os assinantes todos os jogos do torneio continental.

O streaming é cobrado em euros, pelo valor de € 7,99 por mês (R$ 42 na cotação de setembro) com acesso total ou € 5,99 somente o feminino ou masculino (o mesmo que R$ 31 por mês). Acesse o site e compre o melhore pacote ao seu bolso.

Sérvia e República Tcheca possuem três medalhas de ouro cada no Europeu de vôlei masculino.

Sérvia x República Tcheca - 13h

Bari, na Itália

Onde assistir: EuroVolley TV

Quem é o atual campeão?

Em 19 de setembro de 2021 em Katovice, na Polônia, a Itália venceu a Eslovênia na final do Campeonato Europeu de vôlei masculino por 3 sets a 2, com parciais de 25–22, 20–25, 25–20, 20–25 e 11–15 após o tie-break e o empate na partida regulamentar.

Para chegar até a final, os italianos garantiram o primeiro lugar na fase de grupos com 15 pontos, somados em cinco vitórias e 100% de aproveitamento, com apenas dois sets perdidos em quadra. Derrotou a Letônia nas oitavas de final por 3 sets a 0, passou por Alemanha nas quartas em 3 sets a 0 e, na semifinal, derrotou a Sérvia por 3 a 1 em confronto equilibrado.

Na final, a Itália teve problemas com o tradicional elenco da Eslovênia, mas deu a volta por cima para garantir o sétimo título do Europeu.

Chaveamento do Europeu de vôlei

O Campeonato Europeu de vôlei masculino é dividido em duas etapas: a classificatória e a eliminatória. Com o fim da primeira fase, os confrontos decisivos são realizados entre a Itália e a Bulgária, entre 12 seleções que se classificaram para as oitavas de final.

Daí, os vencedores avançam para as quartas de final, semifinal, os perdedores disputarão o bronze e os vencedores a medalha de ouro e prata no dia 16 de setembro, sábado, em Roma, na Itália.

OITAVAS DE FINAL:

Croácia 2 x 3 Romênia (17/25, 20/25, 25/17, 28/26 e 12/15)

França 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/21 e 25/15)

Eslovênia 3 x 2 Turquia (20/25, 22/25, 25/21, 25/23 e 15/13)

Itália 3 x 0 Macedônia (25/20, 25/12 e 25/15)

Portugal 0 x 3 Ucrânia (20/25, 19/25 e 22/25)

Holanda 3 x 2 Alemanha (25/20, 25/23, 22/25, 18/25 e 15/12)

QUARTAS DE FINAL:

Eslovênia x Ucrânia - segunda-feira, 11/09 às 11h0

França x Romênia - segunda-feira, 11/09 às 15h

Itália x Holanda - terça-feira, 12/09 às 17h

Sérvia ou República Tcheca x Polônia ou Bélgica - terça-feira, 12/09 às 17h

SEMIFINAL:

Itália ou Holanda x França ou Romênia - quinta-feira, 14/09

Polônia, Bélgica, Sérvia ou República Tcheca x Eslovênia ou Ucrânia - terça-feira, 12/09

