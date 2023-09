É hoje? Que dia é o jogo do Brasil x Argentina vôlei feminino no Pré-Olímpico

O jogo contra a Argentina marca a estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei feminino, de 16 a 24 de setembro em Tóquio, no Japão. O qualificatório tem como objetivo distribuir seis vagas para as Olimpíadas de Paris entre as 24 seleções, divididas em três grupos de oito cada.

Quando é a estreia do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreia contra a Argentina no Pré-Olímpico em 16 de setembro, sábado, em Tóquio, no Japão, pela primeira rodada do grupo B na competição. No Brasil, o jogo será transmitido às 4h, horário de Brasília, no Sportv 2 para assinantes de todo o país.

O Brasil vai enfrentar na qualificatória o Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru em sete rodadas por turno único, ou seja, jogam uma vez valendo pontos para subir na classificação. Os dois primeiros avançam direto para as Olimpíadas.

O último confronto entre as duas seleções aconteceu em 20 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, em Recife, com vitória de 3 sets a 0 das brasileiras contra as argentinas sob parciais de 25/17, 25/16 e 25/17.

Veja os dias de jogos do Brasil de vôlei feminino

16 de setembro - Brasil x Argentina - 04h - 1ª rodada

17 de setembro - Brasil x Peru - 04h - 2ª rodada

19 de setembro - Brasil x Bulgária - 04h - 3ª rodada

20 de setembro - Brasil x Porto Rico - 04h - 4ª rodada

22 de setembro - Brasil x Turquia - 04h - 5ª rodada

23 de setembro - Brasil x Bélgica - 04h - 6ª rodada

24 de setembro - Japão x Brasil - 07h30 - 7ª rodada

Time do Brasil convocado para o Pré-Olímpico

Após o período de treinamento, o comandante José Roberto Guimarães determinou as convocadas para o Pré-Olímpico de setembro. O grupo já está em Tóquio, mas uma jogadora será cortada do elenco já que somente o campeonato só permite 14 inscritas.

Entre a lista do vôlei feminino estão as experientes Natinha, Rosamaria, Kisy, Thaisa, Pri Daroit e Gabi. Já Macris deixou a Seleção por problemas de saúde.

Levantadoras:

Roberta e Naiane

Opostas:

Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras:

Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais:

Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Líberos:

Natinha e Nyeme

Onde assistir os jogos do Brasil no Pré-Olímpico?

O Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, é dono dos direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino. A emissora é a única que vai transmitir para todo o país os jogos da Seleção Brasileira e de adversários que disputam as vagas.

Como Tóquio está 12 horas à frente de Brasília, capital federal, os confrontos do grupo serão exibidos no Brasil na madrugada e pela manhã. Dá para assistir na TV paga e também no Globoplay, serviço de streaming para assinantes.

Outra opção é assinar a Volleyball TV, plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, por R$ 4,99 por mês

