Onde assistir vôlei feminino do Brasil x Colômbia hoje, dia 23

A Seleção Brasileira é a grande campeã do Sul-Americano de vôlei feminino. Para cumprir tabela, enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira, 23 de agosto, pela última rodada da competição às 20h30, horário de Brasília, no Ginásio Geraldão, em Recife.

Fique por dentro e confira a tabela de jogos do Sul-Americano 2023 vôlei feminino atualizada

Jogo do Brasil vôlei feminino no Sul-Americano hoje

Sem transmissão na televisão aberta, a partida entre Brasil e Colômbia vôlei feminino hoje, 23, será exibida no Sportv 2 ao vivo para todo o país. Quem é assinante do 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir vôlei feminino na plataforma.

Mesmo se o Brasil perder para a Colômbia hoje o título será mantido. Com 100% de aproveitamento e sem perder nenhum set, o grupo de José Roberto Guimarães conquistou o seu 23º título do torneio após vencer os três jogos por 3:0 contra Chile, Argentina e o Peru.

A Seleção Brasileira também fatura a vaga no Mundial de 2025 e pontos para uma melhor colocação no Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Onde assistir: Sportv 2

Horário: 20h30 (de Brasília)

O que é o tie-break no jogo de vôlei feminino?

O tie-break é o quinto e último set em uma partida de vôlei. Quando duas equipes ou seleções empataram em 2 a 2, o set é realizado para definir quem é o vencedor. A diferença para os outros sets é que que marcar 15 pontos primeiro, com a diferença de dois pontos ou mais com o rival, é o ganhador do confronto.

Não há diferença nas regras durante o tie-break e o set normal, a rotação em quadra continua e as substituições de jogadoras por escolhas dos treinadores também. Ele só é jogado quando as equipes empatam, caso contrário o tie-break não é jogado.

Em todas as competições da FIVB, a pontuação de vôlei segue a regra: em vitórias por 3:2 ou 3:1 dá ao vencedor três pontos e nenhum ao perdedor, mas em caso de 3:2 o vencedor fica com dois pontos e o perdedor um.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

Após o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, o próximo compromisso da Seleção Brasileira vai ser contra a Argentina, na primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris, em 16 de setembro, sábado, às 4h, horário de Brasília. A qualificatória definirá quem avança direto para as Olimpíadas de 2024, na França.

O Brasil está no grupo B ao lado de Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. Vão ser sete rodadas sob o sistema de pontos corridos, onde se enfrentam em turno único e cada vitória dá três pontos, dois ou um entre os sets. São três grupos de oito no Pré-Olímpico entre os dois gêneros, onde os dois melhores de cada grupo seguem para as Olimpíadas de Paris.

As outras cinco vagas serão decididas através do Ranking da FIVB. Perder a chance de se classificar no Pré-Olímpico é correr o risco de não disputar as Olimpíadas, algo que o Brasil feminino de vôlei nunca viveu.

