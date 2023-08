Sul-Americano de vôlei feminino dá vaga para o Mundial de 2025?

O Sul-Americano de Vôlei Feminino reúne Brasil, Peru, Argentina, Colômbia e Chile em uma acirrada disputa a cada dois anos. Além da medalha de ouro, o campeonato também garante vagas para o Mundial da próxima temporada, por isso saiba como funciona e quantas equipes se classificam.

Como funciona o Sul-americana de vôlei feminino?

O primeiro e o segundo colocado na classificação geral do Campeonato Sul-Americano de 2023 vão ganhar as duas vagas para o Mundial de vôlei feminino de 2025. Os dois times também somarão mais pontos no ranking da Federação Internacional de Vôlei, a FIVB.

Os três melhores na classificação sobem no pódio para receberem as medalhas de ouro, prata e bronze respectivamente ao fim da quinta e última rodada. O Brasil é o maior campeão da história com 23 títulos, seguido do Peru com 12 ouros e a Argentina com seis pratas.

São dez jogos disputados em cinco dias, onde cada seleção joga quatro partidas contra os demais times em turno único e em pontos corridos, onde cada vitória garante pontos na classificação. Em caso de empate em quadra (como 2 x 2 nos sets), o tie break, o quinto e último set, será vencido pela seleção que marcar primeiro os 15 pontos, mantendo a diferença de dois pontos.

De acordo com a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV), as seleções ou as jogadoras não recebem premiação em dinheiro. Apenas as medalhas de ouro, prata e bronze, a taça e as vagas para a próxima edição do Mundial é que serão distribuídas.

O Sul-Americano é o principal torneio continental do calendário de vôlei. O treinador José Roberto Guimarães utiliza a competição para treinar as suas jogadoras para disputas importantes, como é o caso do Pré-Olímpico, marcado para 16 de setembro, em Tóquio, no Japão.

Na Europa, por exemplo, o Campeonato Europeu reúne diferentes seleções em busca do ouro entre agosto e setembro, também como forma de preencher o calendário.

Brasil é campeão 2023

Com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira é a grande campeã do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino de 2023. O elenco venceu o Peru na noite de terça-feira, 22 de agosto, em Recife por 3 sets a 0 e garantiu o título de maneira antecipada, o 23º na história e o 15º consecutivo.

O primeiro set entre Brasil e Peru foi equilibrado, com as duas seleções disputando ponto por ponto, mas as brasileiras comandadas pelo treinador José Roberto Guimarães conseguiram fechar o set por 25 a 14. No segundo set as peruanas melhoraram, pressionando mais as brasileiras e lutando por cada ponto, mas no fim por 25 a 18 o Brasil também ganhou o set.

No terceiro e último set, uma lavada do Brasil em cima do Peru por 25 a 9, sem qualquer chances para as rivais. O Brasil é o campeão do Sul-Americano de vôlei e agora o campeonato espera para saber quem será o segundo lugar, classificado também para o Mundial de 2025.

