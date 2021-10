Onde assistir vôlei masculino do Sada Cruzeiro x Vôlei Renata hoje-30/10

O confronto entre Sada Cruzeiro x Vôlei Renata promete grandes emoções em quadra neste sábado, 30/10, a partir das 19h (horário de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem, pela segunda rodada da Superliga de Clubes na temporada 2021. Confira onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Sada Cruzeiro x Vôlei Renata hoje?

A partida entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata na Superliga de Vôlei Masculino será transmitida às 19h no canal SporTV 2, na TV fechada, além do Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações.

Horário: 19h

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Programação da Superliga de Clubes no Vôlei Masculino 2021

A Superliga de Vôlei Masculina traz doze times das mais diferentes regiões do país disputando em quadra o título de melhor equipe em 2021.

O Sada Cruzeiro, campeão mineiro em 2021, entra em quadra com seus grandes atletas para enfrentar o Vôlei Renata, equipe de Lucão e Evandro, medalhistas olímpicos de vôlei com a Seleção Brasileira em 2016 no Rio.

Na primeira rodada o Sada venceu o São José por 3 sets a 0, enquanto o Vôlei Renata foi derrotado pelo Sesi em 3 a 2 jogando em casa. Agora, é a hora de reverter a situação jogando fora de casa, o que pode atrapalhar.

O torneio segue até maio de 2022 com a grande decisão entre dois clubes. Ao todo, serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público.

Confira a seguir todos os jogos da segunda rodada da Superliga e saiba onde assistir cada um dos confrontos de masculino ao vivo.

SEGUNDA RODADA:

Sábado, 30/10 às 17h – Apal Eleva x Goiás Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 30/10 às 18h – Uberlândia x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 30/10 às 19h – Sada Cruzeiro x Vôlei Renata (SporTV)

Sábado, 30/10 às 20h – Minas x São José (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 31/10 às 19h – Sesi x Montes Claros América (SporTV)

Domingo, 31/10 às 21h30 – Brasília Vôlei x Natal (SporTV)

