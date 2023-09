Osasco enfrenta o Barueri hoje pela semifinal do vôlei feminino

Melhor campanha da fase classificatória, o Osasco vai enfrentar o Barueri nesta quinta-feira, 21, pela semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino de 2023. O jogo é importante e quem ganhar pode ficar mais perto do título, e a boa notícia para os torcedores é que o duelo terá transmissão ao vivo.

Jogo do Osasco no Campeonato Paulista de vôlei feminino

O primeiro duelo entre Osasco e Barueri na semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino vai ser nesta quinta-feira, 21 de setembro, no Ginásio Sportville, em Barueri. A transmissão começa às 19h30 (de Brasília) no Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura.

Já o jogo de volta, com mando de campo do Osasco, vai ser na quinta-feira, 28 de setembro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, às 21h30, também com transmissão exclusiva no Sportv 2 ao vivo.

Quem vencer as duas partidas da semifinal se classifica para a decisão contra Pinheiros ou Sesi Vôlei Bauru. Em caso de empate, o Golden Set será o critério de desempate, obrigando um novo set no mesmo dia do confronto de volta.

A seguir, veja a programação entre Osasco e Barueri na semifinal.

JOGO DE IDA NA SEMIFINAL DE VÔLEI FEMININO:

Quinta-feira, 21/09

Barueri x Osasco às 19h30 (de Brasília)

Ginásio Sportville, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2

JOGO DE VOLTA NA SEMIFINAL DE VÔLEI FEMININO:

Quinta-feira, 28/09

Osasco x Barueri às 21h30 (de Brasília)

Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Quem são os destaques do Osasco?

O time do Osasco conta com jovens destaques do vôlei nacional e medalhões olímpicos. Não há apenas uma jogadora que protagoniza dentro de quadra mas sim um grupo de atletas que, juntas, formam a melhor campanha do Paulista.

Fabiana Claudino, medalhista olímpica em 2008, em Pequim, e em Londres, em 2012, faz parte do Osasco. Camila Brait, medalha de prata em Tóquio em 2021, também está no grupo do Osasco. A líbero descartou jogar as Olimpíadas de Paris em 2024 com a Seleção Brasileira.

Já Tiffany, ponteira, é a primeira trans a jogar uma partida da Superliga, o campeonato de vôlei mais importante do calendário brasileiro. Nomes como a oposta Lorenne, a ponteira Mayara, Maira, e a central americana Callie Schwarzenbach, são outros grandes nomes do elenco.

Quando é a final do Paulista de vôlei?

Assim que a semifinal acabar, a Federação Paulista de Voleibol irá divulgar a data da final do Paulista de vôlei feminino. Seguindo o mesmo esquema da etapa anterior, os vencedores de Osasco e Barueri, e Sesi Vôlei Bauru ou Pinheiros vão disputar dois jogos na final.

O time com a melhor campanha na fase classificatória e semifinal terá o direito de decidir em casa, enquanto o adversário abrirá o confronto em seu ginásio. Quem vencer os dois embates será o campeão paulista da temporada, sem premiação em dinheiro.

O Golden Set também é utilizado como critério de desempate na final do Paulista. Se um time ganhar o primeiro jogo, e o outro levar o segundo, um novo set será jogado onde quem anotar primeiro 25 pontos com a diferença de dois levanta o caneco.

