Osasco x Sesc Flamengo: onde assistir o jogo de vôlei feminino hoje

Em partida válida pela segunda rodada do returno, as equipes de Osasco x Sesc Flamengo se enfrentam pela Superliga de Vôlei Feminino nesta sexta-feira, 21/01, a partir das 21h (horário de Brasília) no Ginásio Municipal José Liberatti. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje.

Onde assistir Osasco x Sesc Flamengo no vôlei feminino hoje:

O SporTV 2, canal da TV paga disponível somente por assinatura, vai transmitir o jogo de vôlei pela Superliga Feminina de Vôlei em rodada do returno na temporada ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Sem transmissão

Jogos da Superliga na rodada em 2022

Doze equipes femininas disputam a Superliga Feminina na temporada. A primeira fase é feita em pontos corridos, isto é, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, disputada no formato mata-mata em dois confrontos.

Pela segunda rodada do returno, restam apenas dois jogos nesta sexta-feira. Acompanhe todos os resultados e horários para assistir ao vivo.

Brasília Vôlei 2 x 3 Fluminense

Sesi Bauru 0 x 3 Dentil Praia Clube

Itambé Minas x Unlife – 21/1, às 18h30 – (SporTV)

Country Club Valinhos x Barueri – 21/1, às 19h – (SporTV)

Osasco São Cristovão x Sesc RJ Flamengo – 21/1, às 21h – (SporTV 2)

EC Pinheiros x Curitiba Vôlei – 21/1, às 20h – (Canal Vôlei Brasil)

Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021