Pinheiros x Flamengo: onde assistir jogo do Flamengo vôlei feminino - 21/11

O Pinheiros recebe o Flamengo nesta terça-feira, 21 de novembro, no Ginásio Henrique Villaboim, para o confronto da terceira rodada na Superliga de vôlei feminino, às 18h45 (de Brasília). Com apenas um ponto de diferença na tabela, as equipes buscam a segunda vitória na fase classificatória da competição.

A única forma de assistir Pinheiros x Flamengo de vôlei feminino hoje, 21, é através do canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto da Superliga nesta terça-feira. Quem é assinante 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão ao vivo no streaming.

A partida vai servir para indicar se Pinheiros ou Flamengo pulam para a parte de cima da tabela de classificação, já que só um ponto os separa. O Flamengo ocupa a 7ª posição com três pontos e o Pinheiros a 9ª com dois. É a fase classificatória da Superliga portanto nenhum dos times pode ser eliminado se perder.

Horário: 18h45 (de Brasília)

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Acompanhe todos os jogos na tabela da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Como funciona a Superliga de vôlei feminino?

A Superliga de vôlei feminino, mais importante torneio do calendário nacional, reúne além do Flamengo e Pinheiros as equipes de Praia Clube, Osasco, Minas, Fluminense, Sesi Vôlei Bauru, Barueri, Maringá, Brasília Vôlei, São Caetano e Blumenau.

A competição é dividida em quatro etapas: a classificatória, quartas de final, semifinal e a final. A primeira fase - ou classificatória - coloca os 12 grupos para jogarem entre si por 22 rodadas, separadas em turno e returno, sob o sistema de pontos corridos. Cada vitória garante ao elenco três, dois ou um ponto de acordo com o placar da partida, seguindo a regra da FIVB.

Ao fim das rodadas, os oito melhores da tabela de classificação avançam para as quartas de final, onde se enfrentam de acordo com o cruz mento olímpico: o 1º enfrenta o 8º colocado, o 2º diante do 7º e assim sucessivamente. As quartas de final acontecem em melhor de três, onde quem fechar dois jogos avança.

A semifinal é realizada sob o mesmo formato, playoffs de três jogos, seguindo para a final, marcada para 28 de abril de 2024, domingo, em partida única.

Quais são os próximos jogos do Flamengo na Superliga?

O Flamengo tem pela frente o Sesi Bauru, Fluminense e Maringá na fase classificatória da Superliga de vôlei feminino. O time, que não vence a competição desde 2016/17, é um dos favoritos ao título ao lado de Minas, Praia Clube e Osasco.

O elenco do Rio de Janeiro vai disputar 22 rodadas em pontos corridos, separadas em turno e returno, contra todos os adversários na fase classificatória. Vale lembrar que o clube precisa terminar entre os oito primeiros para passar para as quartas de final.

Acompanhe a tabela dos próximos jogos do Sesc Flamengo, conforme a CBV.

Segunda-feira, 27 de novembro (Quarta rodada)

21h - Flamengo x Sesi Vôlei Bauru

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 01 de dezembro (Quinta rodada)

21h - Fluminense x Flamengo

Ginásio Hebraica Rio

Onde assistir: Sportv 2

Segunda-feira, 04 de dezembro (Primeira rodada)

21h - Flamengo x Maringá

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

