Placar de Brasil x Canadá: quem ganhou o vôlei feminino Liga das Nações

Foi um jogo emocionante e acirrado, mas o Canadá levou a melhor contra o Brasil no tie-break nesta quinta-feira, 29 de junho, pela terceira e última semana da Liga das Nações de vôlei feminino na classificatória. Por 3 sets a 2, as canadenses somam a vitória e sobem na classificação.

Placar de Brasil x Canadá no vôlei feminino

A Seleção Brasileira tentou, mas a equipe de vôlei feminino do Canadá foi superior e conseguiu a vitória em confronto nesta quinta-feira, em Bangkok, na Tailândia, pela última fase da competição por 3 sets a 2.

O Brasil abriu a vantagem no primeiro set, mas o Canadá empatou no segundo. No terceiro, as canadenses foram superiores e ampliaram a vantagem, enquanto as brasileiras deixaram tudo igual no quarto set.

No quinto set, tie-break, ponto por ponto foi disputado, mas a canadenses aproveitaram os erros do elenco de José Roberto Guimarães para garantir o triunfo. O elenco do Brasil errou muito em quadra e cedeu para as adversárias pontos bobos, o que levou à igualdade no placar.

BRASIL X CANADÁ NA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil 30 x 28 Canadá

2º set: Brasil 22 x 25 Canadá

3º set: Brasil 23 x 25 Canadá

4º set: Brasil 25 x 17 Canadá

5º set: Brasil 15 x 17 Canadá

Qual é o próximo jogo do Brasil na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na sexta-feira, 30 de junho, contra a Turquia, durante a terceira e última semana da etapa classificatória da Liga das Nações. O embate vai ser em Bangkok, na Tailândia, às 10h3h0, horário de Brasília.

Na classificação as brasileiras ocupam a parte de cima enquanto as turcas também são favoritas para herdarem a vaga até as quartas de final do torneio. Quem vencer pode encaminhar a classificação até a próxima fase.

O SporTV 2 transmite o jogo para todo o país ao vivo na TV paga.

