Polônia é campeã de vôlei masculino da Liga das Nações 2023

No ápice da Liga das Nações de vôlei masculino (VNL) deste ano, a anfitriã Polônia e os EUA se enfrentaram na grande final. A partida foi disputada no domingo, 23 de julho, em Gdansk, e deu o título de campeão 2023 para a Polônia em um emocionante confronto; veja como foi a vitória.

Final do vôlei masculino da Liga das Nações 2023

A Polônia chegou à final, garantindo a quarta medalha consecutiva da VNL, tendo conquistado o bronze em 2019 e 2022 e a prata em 2021. A seleção polonesa, jogando diante de uma multidão animada de mais de 10.000 torcedores em Gdansk, triunfou sobre os Estados Unidos.

O primeiro set foi da Polônia com 25 x 23. Já no segundo set, os americanos reagiram fizeram seu primeiro set com 26 x 24. Mas o dia era mesmo dos poloneses, que completaram os dois últimos sets e ganharam a Liga das Nações - 25 x 18, cada.

Ao todo, foram 12 partidas até o almejado ouro. Enquanto os Estados Unidos ficaram com a prata, o Japão também fez história conquistou o bronze, e tirando a Itália do pódio.

Qual é a premiação do vôlei masculino?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino embolsa R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão), premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil (o mesmo que R$ 2,3 milhões). A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões (R$ 35 milhões na cotação de julho) para a premiação da Liga das Nações de vôlei masculino, na fase preliminar e segunda fase. Desde 2018, esse valor é o mesmo para ambos os gêneros.

Quem são o campeões da Liga das Nações

Apenas três seleções de vôlei masculino levantaram a taça da Liga das Nações desde a sua primeira edição, na temporada de 2018. Veja o ranking.

Rússia é bicampeã: primeira medalha de ouro em 2018, na primeira edição da Liga das Nações. Venceu a França na final por 3 sets a 0 para subir no espaço mais alto do pódio Em 2019, a Rússia superou os Estados Unidos por 3 a 1 e tornou-se bicampeã da competição masculina de vôlei.

Brasil é campeão: venceu a Liga das Nações pela primeira vez em 2021, durante o retorno do torneio após a edição de 2020 ser suspensa por conta da pandemia. Contra a Polônia, os brasileiros venceram por 3 a 1.

França é campeã: conquistou ouro na Liga das Nações de vôlei masculino em 2022 ao derrotar os EUA.

