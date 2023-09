Por onde anda Ana Paula do vôlei? Relembre a trajetória da atleta

Medalha de bronze com a Seleção Brasileira de vôlei feminino nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, Ana Paula Henkel, ou Ana Paula do vôlei como é conhecida por seus seguidores, carrega o legado de uma longa e talentosa carreira tanto na quadra como na areia. Saiba como está a atleta hoje e relembre os melhores momentos.

Carreira de Ana Paula Henkel no vôlei

Ana Paula Henkel, ou apenas Ana Paula do vôlei como é conhecida pelos brasileiros, dedicou 24 anos da sua vida ao esporte. Mãe de Gabriel, a ex-atleta de 51 anos tem uma medalha de bronze com o Brasil em 1996, três títulos mundiais, além de conquistas no Grand Prix. Seu currículo é grande, com uma carreia brilhante tanto nas quadras como na areia.

Ana Paula nasceu em Lavras, no estado de Minas Gerais. Na infância praticava balé e atletismo, mas o seu amor pelo vôlei começou aos 12 anos quando quando foi gandula nos treinamentos do Minas e da Seleção Brasileira de vôlei masculino em Lavras, sua cidade natal.

Ana começou a jogar no colégio, até ganhar espaço no Lavras Tênis Clube até chegar na Seleção Brasileira, onde jogou duas Olimpíadas com o Brasil, em Barcelona 1992, quarto lugar, e em Atlanta 1996, quando conquistou a medalha de bronze, a primeira medalha olímpica do país na modalidade.

Em 2000, Ana Paula decidiu se aventurar nas areias ao lado de Jackie Silva, mas as duas romperam antes do início das competições. Depois jogou ao lado de e de Mônica, onde também não obteve sucesso. Foi em 2004 que, formando dupla com Sandra Pires, chegou ao quinto lugar nas Olimpíadas de Atenas, e em Pequim 2008 com Larissa, também no quinto lugar.

Depois de grandes conquistas, Ana Paula, já morando nos Estados Unidos, decidiu se aposentar. A atleta contou que ligou para o pai, Paulo Monteiro, para comunicar que disputaria a sua quinta edição das Olimpíadas nas areias, mas o seu fã número um a aconselhou a dedicar-se à vida pessoal.

Hoje, Ana Paula Henkel mora em Los Angeles, na California, onde cursa Ciências Políticas pela Ucla. Ela já foi casada com o ex-jogador de basquete Jeffty Connelly, o treinador Marcus Miranda e pai de seu filho, e o ex-jogador Carl Henkel.

Episódio com a Seleção da Cuba

Um dos momentos mais notáveis de Ana Paula Henkel - além da medalha de bronze com a Seleção Brasileira em Atenas - foi o episódio envolvendo as jogadoras de Cuba, nas Olimpíadas de Atlanta em 1996.

Em 27 de setembro, na semifinal do vôlei feminino, Cuba venceu o Brasil no tie-break por 3-2, em Atlanta, para conquistar na final a segunda medalha olímpica seguida da modalidade. Ao fim da partida, as atletas de ambas as seleções se provocaram e xingaram, com a presença de Ana Paula Henkel no meio da confusão.

Após o episódio, atletas brasileiras, como Ana Moser, garantiram que tudo não passava de estratégia para desestabilizar as jogadoras rivais.

toda semana tem uma reclamação sobre encaradas na superliga e enquanto isso, brasil x cuba em 1996 nesse pique aqui pic.twitter.com/hqTuPgXK9p — vit (@michellepxvao) April 25, 2022

Ana Paula do vôlei e a política

Com mais de três milhões de seguidores somados entre o Instagram e o Twitter, a ex-atleta é conhecida por ser uma voz ativa da direita, com comentários sobre política e críticas ao atual governo do Brasil. Em 2018, Ana Paula defendeu o voto em Donald Trump nas eleições americanas, além de apoiar publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conservadora, a jogadora já teve o seu próprio blog no Estadão para falar de política, além de ocupar o cargo de comentarista no programa 'Pingo nos Is', da Jovem Pan, até novembro de 2022, desligando-se após a ausência de Augusto Nunes, responsável por contratar Ana Paula.

Devido ao seu posicionamento, a ex-atleta viu o seu nome ligado em polêmicas por diversas vezes. Em 2021, a jogadora brigou com Neto, apresentador da Band e ídolo do Corinthians, e Walter Casagrande, ex-jogador. Tudo começou quando Casagrande publicou em seu blog no GE um texto onde citava Ana Paula. A medalhista olímpica de vôlei rebateu o ex-jogador de futebol no Twitter, até que Neto, em programa ao vivo, respondeu para a atleta.

Hoje, Ana Paula Henkel é colunista na Revista Oeste, além de participar do Programa 4 por 4, no Youtube.

