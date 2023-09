Quando começa o vôlei nos Jogos Pan-americanos do Chile em 2023

Santiago, no Chile, será o palco dos Jogos Pan-americanos de 2023, entre os dias 20 e 05 de novembro, com 39 modalidades, incluindo o vôlei feminino e masculino. Bronze na temporada passada, em Lima, o Brasil quer buscar o ouro este ano para se recuperar dos vexames na Liga das Nações e Sul-Americano.

Datas do vôlei nos Jogos Pan-Americanos 2023

O vôlei de quadra começa em 21 de outubro, um dia após a cerimônia de abertura nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com oito seleções do continente. O Brasil busca a quinta medalha de ouro no feminino e masculino, enquanto Cuba se mantém como a maior campeã em ambos os gêneros.

No vôlei masculino do Pan disputam as seleções de Brasil, Chile, México, República Dominicana, Cuba, Argentina, Colômbia e Canadá. Já no feminino vão jogar Brasil, Chile, República Dominicana, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e Porto Rico.

O Chile é o único que se classifica automaticamente para todas as modalidades da competição. Todas as outras sete seleções precisam passar por qualificatórias.

Início do vôlei masculino e feminino no Pan - 21 de outubro

Finais do vôlei no Pan - 26 de outubro no feminino e 04 de novembro no masculino

Como funciona o vôlei nos Jogos Pan-Americanos?

Oito equipes masculinas e oito equipes femininas jogam a modalidade voleibol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em outubro de 2023. É importante ressaltar que o sistema de disputa é o mesmo para os dois gêneros, só as datas de confrontos é que mudam.

As seleções são divididas por dois grupos de quatro integrantes onde jogam entre si por turno único, onde a vitória por 3x1 ou 3x0 dá três pontos e o triunfo em 3x2 garante dois pontos para o vencedor e um para o perdedor. Ao fim das rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para às semifinais.

Os terceiros colocados jogam o quinto lugar, enquanto o último de cada grupo disputarão o sétimo e o sexto lugar na classificação geral, sem chances de medalhas. Sempre em partida única, o elenco que vencer três sets primeiro sobe no lugar mais alto do pódio.

Quem são os maiores campeões do vôlei no Pan?

Cuba é o maior campeão de vôlei tanto no masculino como no feminino, com cinco e oito medalhas respectivamente entre todas as 12 edições que disputou no Pan. O Brasil aparece em segundo lugar no ranking de maiores campeões com um número bastante expressivo.

Por outro lado, os Estados Unidos, primeiro no ranking das Olimpíadas, está em terceiro lugar em ambos os gêneros.

No masculino, países como o Peru, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana e Canadá venceram, enquanto no feminino figuram Venezuela, Bolívia e Porto Rico.

Onde assistir os Jogos Pan-americanos de Santiago?

Nada de televisão, quem vai transmitir os Jogos Pan-americanos de Santiago, direto do Chile, vai ser o Canal Olímpico do Brasil, o streaming oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), de forma gratuita na internet. A transmissão também vai estar disponível no canal da CazéTV e do Time Brasil no Youtube.

Segundo apurações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a Globo encerrou as negociações e não irá transmitir o Pan este ano, por não ter concordado com os valores pedidos pela Panam Sports, entidade responsável pelo evento.

Dito isso, o COB comprou o evento e repassou para o Time Brasil e a CazéTV, dando exclusividade total para as plataformas digitais.

