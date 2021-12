Praia Clube x Fenerbahce: onde assistir vôlei feminino no Mundial (16/12)

Estreando no Mundial de Clubes, o Dentil Praia Clube enfrenta o Fenerbahce nesta quinta-feira, 16/11, a partir das 12h30 (horário de Brasília) pela primeira rodada do grupo A em Ankara, na Túrquia. Confira as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Mundial hoje ao vivo.

Tabela do Mundial de Clubes de vôlei feminino 2021: datas e horários

Onde assistir ao Mundial de vôlei feminino hoje?

O canal Fox Sports, na TV fechada, e o Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura, vão transmitir o jogo de vôlei hoje pelo Mundial de Clubes no Vôlei Feminino pela primeira rodada nesta quarta-feira.

Horário: 21h30

TV: Fox Sports

Onde assistir online: Star + por aplicativo ou site oficial disponível por assinatura

Como vem o Praia Clube para o Mundial de 2021?

O Dentil Praia Clube vem em busca do seu primeiro título do Mundial de Clubes na categoria feminina. Neste momento, o elenco disputa a Superliga onde aparece em primeiro lugar com 29 pontos, isto é, venceu os dez jogos que disputou sem perder nenhum na temporada.

Por isso, o elenco é considerado um dos favoritos na competição mundial e, por isso, vai dar o melhor de si em quadra para abrir vantagem aos demais do grupo A, disputando contra Fenerbahce e Prosecco Doc Imoco Volley. Sob o comando do técnico Paulo Coco, confira todo o elenco.

TIME DO PRAIA:

Walewska Oliveira

Brayelin Elizabeth Martinez

Jineiry Martinez

Claudinha Bueno da Silva

Jordane de Carvalho Tolentin

Angelica Malinverno

Tainara Lemes Santos

Anne Buijs

Ariane Pinto

Kasiely Clemente

Juliana Cardoso Perdigão

Ana Carolina Da Silva

Vanessa Janke

Suelen Pinto

Lyara Batista Medeiro

Como funciona o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino?

Seis times disputam o Mundial de Clubes na temporada, divididas em dois grupos com três cada onde se enfrentam por três rodadas diferentes, isto é, cada equipe joga duas vezes na fase de grupos. No sistema de pontos corridos, quem terminar em primeiro e segundo lugar avança para as semifinais.

O chaveamento funciona da seguinte maneira: o primeiro do grupo A enfrenta o segundo lugar do grupo B, enquanto o primeiro do grupo B joga diante do segundo do A. Todos os confrontos serão realizados na Túrquia, a sede da competição.

Depois, os vencedores jogam a grande final enquanto os perdedores tem a oportunidade de disputar o bronze. Na história da competição, somente Sadia, Sorocaba e Osasco conquistaram títulos no Mundial representando o Brasil.

Quais times vão jogar a Copa do Brasil em 2022?