Praia Clube x Minas: onde assistir final da Superliga Feminina de vôlei 2023

É decisão no vôlei feminino! Quem serão as campeãs, Praia Clube ou Minas? As equipes mineiras se enfrentam na manhã deste domingo, 07 de maio, na Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. A final da Superliga Feminina de vôlei tem início às 10 horas da manhã, horário de Brasília.

Onde assistir a final da Superliga Feminina de vôlei hoje?

O jogo da final da Superliga Feminina de vôlei hoje será transmitido na Globo, SporTV 2 e nas plataformas Canal Vôlei Brasil e Kwai para todo o Brasil ao vivo.

Na TV aberta, a emissora transmite a decisão entre Praia Clube e Minas de graça durante o programa 'Esporte Espetacular' com narração de Everaldo Marques, com os comentários de Fabi Alvim e Nalbert. Dá para assistir também no GloboPlay de graça.

Outra opção é o canal SporTV 2, disponível na TV paga, Milton Leite conta a história ao lado de Marco Freitas.

Nas plataformas Canal Vôlei Brasil e Kwai o torcedor pode assistir no aplicativo do celular, tablet ou até na smartv. O primeiro é só para assinantes e o segundo é gratuito para os usuários.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia

Onde assistir final da Superliga Feminina de vôlei: Globo, SporTV 2, Canal Vôlei Brasil e Kwai

Caminho das equipes

Para chegar até a final, o Minas Tênis Clube teve um longo caminho. No classificatório terminou em terceiro lugar com 46 pontos, conquistados em 16 vitórias e seis derrotas apenas. O elenco conquistou a vaga para as quartas de final, onde ganhou do Sesi Bauru por 2 jogos a 0. Na semifinal, superou o Osasco pelo mesmo placar, sem problemas.

Do outro lado, o Praia Clube obteve a melhor campanha da Superliga na fase classificatória. Terminou em primeiro lugar com 59 pontos somados em 20 vitórias e duas derrotas na quadra. Nas quartas de final passou pelo Barueru por 2 a 0 e na semifinal do Flamengo por 2 a 1.

Campeões da Superliga Feminina de vôlei

Rio de Janeiro, também conhecido como o Flamengo, é o maior campeão da Superliga de vôlei feminino de todos os tempos. São 12 troféus para o elenco da cidade maravilhosa nos anos de 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 1204/15, 2015/16 e 2016/17.

O clube do Rio de Janeiro se uniu ao Flamengo hoje. Os títulos, no entanto, foram conquistados antes da união e por isso diz-se que somente o time Rio de Janeiro é o maior campeão do vôlei feminino.

O Osasco tem cinco títulos, enquanto o Gerdau Minas contabiliza quatro. O elenco mineiro ganhou em 1992, mas a competição era chamada de Liga Nacional de Voleibol e não Superliga. No site oficial, a equipe de Belo Horizonte identifica apenas quatro.

O Praia Clube foi campeão em 2017/18 em cima do Sesc Flamengo.

Agora que você já sabe as informações da final da Superliga Feminina de vôlei, confira todos os campeões da Superliga Feminina.

Rio de Janeiro - 12 títulos

Osasco - 5 títulos

Minas - 4 títulos

Supergasbrás - 3 títulos

Flamengo - 3 títulos

Sorocaba/Jundiaí - 3 títulos

Sadia EC - 3 títulos

Fluminense - 2 títulos

São Caetano - 1 título

Praia Clube - 1 título

Paulistano - 1 título

ADC Bradesco Atlântica - 1 título

Lufkin - 1 título

Ribeirão Preto - 1 título

Uniban - 1 título

Leia também:

Quem tem mais títulos LeBron James ou Curry na NBA

Horários da F1 do GP de Miami 2023 e programação atualizada