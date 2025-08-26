Brasil conquistou sua vaga nas oitavas de final

Próximo jogo do Brasil ⁠no Mundial de vôlei está marcado

Após vencer Porto Rico por 3 sets a 0 (25/19; 25/13 e 25/18), pela última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira conquistou sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino de 2025. A disputa será dia 31 de agosto, domingo.

A seleção brasileira vai saber quem vai enfrentar na próxima fase após jogo da China e República Dominicana, que acontece na quarta-feira.

A China é bicampeã mundial, enquanto o Brasil busca seu primeiro título mundial. A seleção tem quatro vice-campeonatos: 1994, 2006, 2010 e 2022.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino

A partida entre Brasil de vôlei será transmitida no SporTV 2. Aqueles que possuem o pacote “GloboPlay + canais ao vivo” podem acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir a partida.

Para o duelo, as jogadoras brasileiras inscritas pelo técnico José Roberto são:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Jheovana, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

A partida será realizada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia.