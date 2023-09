Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra a Bélgica hoje (23)

José Roberto Guimarães comanda o time do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

Após a derrota para a Turquia por 3 x 0 (parciais de 21/25, 27/29 e 19/25) a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Bélgica no próximo sábado, 23 de setembro, pela penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino. Diretamente de Tóquio, o resultado é importante para o Brasil continuar brigando pela vaga aos Jogos de Paris.

Jogo do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico

O time de vôlei feminino do Brasil entra em quadra neste sábado, 23 de setembro, contra a Bélgica pela sexta rodada do Pré-Olímpico. A cidade de Tóquio, no Japão, será o palco do confronto às 04h, horário de Brasília. A TV Globo e o Sportv 2 vão transmitir a partida ao vivo para todos os estados do país.

O elenco de José Roberto Guimarães é o terceiro colocado na classificação do grupo B com 11 pontos. Venceu Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico, mas perdeu para a Turquia entre a semana de confrontos que vai definir as seis vagas olímpicas para os Jogos de Paris.

O Brasil não será eliminado se perder para a Bélgica porque o Pré-Olímpico de vôlei feminino é jogado no sistema de pontos corridos, mas deixará de somar pontos importantes para a luta até as Olimpíadas da França. O time ainda vai enfrentar o Japão, na última rodada, valendo a tão desejada vaga.

O treinador José Roberto Guimarães, também coordenador de seleções da Seleção Brasileira de vôlei feminino, conta com 14 jogadoras no Pré-Olímpico este ano.

PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL DE VÔLEI FEMININO

Brasil 0 x 3 Turquia | QUINTA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Sexta-feira, 22 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Brasil x Bélgica | SEXTA RODADA | Globo, SporTV 2 e VBTV

Sábado, 23 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Japão x Brasil | SÉTIMA RODADA | SporTV 2 e VBTV

Domingo, 24 de setembro às 07h30 (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SAIBA: Jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller é solteira?

Quantas equipes se classificam para as Olimpíadas de Paris?

Seis equipes se classificam para jogar o vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris em 2024. A França, país que recebe o evento, já tem a vaga garantida em todas as modalidades, incluindo o vôlei, enquanto o Brasil disputa o Pré-Olímpico para carimbar o passaporte.

O Pré-Olímpico separa 24 seleções em três grupos de oito cada, onde jogam entre si por turno único. Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada chave se classificam para as Olimpíadas.

O calendário completo ainda não está disponível, mas a cerimônia de abertura das Olímpiadas de Paris está marcada para 26 de julho de 2024, no rio Sena, em Paris. Os principais atletas do país vão atravessar o rio de maneira memorável para celebrar a abertura do evento.

A próxima edição de vôlei será diferente, já que as 12 seleções vão ser divididas em três grupos de quatro, onde jogam entre si apenas uma vez. O primeiro e o segundo de cada grupo, e os dois melhores segundos lugares avançam para a segunda fase, começando com as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final.

Leia também:

Ainda tem ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino no Rio de Janeiro?