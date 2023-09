Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra Bulgária no Pré-Olímpico

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra Bulgária no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira de vôlei feminino ganhou do Peru por 3 x 0 no domingo e já tem um novo compromisso marcado no Pré-Olímpico 2023. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil vôlei feminino pela terceira disputa e qual o horário.

Aproveite e confira que dia começa o masculino do Pré-Olímpico

Horário do jogo do Brasil de vôlei feminino

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino está marcado para terça, 19 de setembro, contra a Bulgária na terceira disputa do Pré-Olímpico. O Ginásio Nacional Yoyogi em Tóquio será o palco do confronto às 4 horas da madrugada, horário de Brasília.

A partida será transmitida com exclusividade no Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Confira todos os jogos do Brasil vôlei masculino na próxima etapa.

PRÓXIMOS JOGOS DE VÔLEI FEMININO

TERCEIRA RODADA| jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bulgária

Terça-feira, 19 de setembro às 04h (horário de Brasília)

QUARTA RODADA

Brasil x Porto Rico

Quarta-feira, 20 de setembro às 04h (horário de Brasília)

QUINTA RODADA

Brasil x Turquia

Sexta-feira, 22 de setembro às 04h (horário de Brasília)

SEXTA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bélgica

Sábado, 23 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Pré-Olímpico 2023

As cidades de Ningbo (República Popular da China), Tóquio (Japão) e Lodz (Polónia) acolhem o evento de qualificação que ocorre de 16 a 24 de setembro de 2023.

As equipes são colocadas em três grupos de oito, com os dois primeiros colocados de cada grupo se classificando para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A campeã mundial Sérvia viaja para a República Popular da China para jogar no Grupo A, o medalhista de prata olímpico Brasil e o atual campeão europeu Türkiye jogarão no Japão no Grupo B, com os campeões olímpicos Estados Unidos enfrentando a campeã europeia de 2021 Itália no Grupo C.

O Brasil precisa terminar entre os dois primeiros em seu grupo para se qualificar para as Olimpíadas de Paris em 2024, enquanto outras seis vagas estarão disponíveis no ranking mundial no próximo ano.

Veja quem é a namorada do Lucarelli