Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra o Canadá

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra o Canadá

Após a vitória contra as italianas, o próximo jogo do Brasil vôlei feminino na Liga das Nações da temporada já tem data marcada. O embate é válido pela terceira e última rodada classificatória, onde cada elenco precisa vencer os desafios para alcançar as quartas de final.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra o Canadá na quinta-feira, 29 de junho, , pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações. Direto de Bangkok, na Tailândia, o embate começa às 07h, horário de Brasília.

O torcedor pode acompanhar a partida entre Brasil e Canadá no SporTV 2, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura em todo o país. Nenhuma emissora da TV aberta exibe o jogo.

Para se classificar para a próxima etapa, a Seleção Brasileira tem que ocupar as sete primeiras posições da classificação geral. Caso contrário, está eliminado da Liga das Nações e não poderá buscar o primeiro ouro. O Brasil está em terceiro lugar com sete vitórias e 20 pontos após a vitória contra as italianas.

TERCEIRA SEMANA DA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI FEMININO

Brasil 3 x 2 Itália

Quarta-feira, 28/06

Brasil x Canadá

Quinta-feira, 29/06 às 7h (Horário de Brasília)

Brasil x Turquia

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Brasil x Tailândia

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Relembre os títulos da seleção brasileira

Classificação do Brasil de vôlei feminino

1) Estados Unidos - oito vitórias e 21 pontos

2) Polônia - 21 pontos

3) Brasil - 20 pontos

4) Alemanha - 19 pontos

5) Turquia - 20 pontos

6) China - 18 pontos

7) Japão - 18 pontos

8) Itália - 13 pontos

9) Canadá - 13 pontos

10) Sérvia - 13 pontos

11) Holanda - 11 pontos

12) República Dominicana - 7 pontos

13) Tailândia - 8 pontos

14) Bulgária - 8 pontos

15) Croácia - 6 pontos

16) Coreia do Sul - 0 pontos

Data das quartas de final da Liga das Nações

As quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino serão realizadas nos dias 12 e 13 de julho, em horários distintos, com oito seleções classificadas em quatro jogos.

O chaveamento funciona da seguinte maneira: o primeiro colocado vai jogar contra o oitavo colocado, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto lugar diante do quinto na classificação. Consequentemente, as melhores campanhas enfrentam equipes mais 'fracas'.

A cidade de Arlington, no Texas, Estados Unidos, será o palco do mata-mata na Liga das Nações. Por isso, os EUA já têm vaga garantida na competição.

A semifinal está agendada para 15 de julho e a disputa pelo terceiro lugar e a final em 16 de julho.

Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 na 3ª semana aqui.