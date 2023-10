Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será contra a Argentina (22)

Após jogar contra Cuba, o Brasil tem compromisso marcado no domingo, 22 de outubro, contra a seleção Argentina pela na segunda rodada dos jogos Pan-Americano de vôlei feminino de 2023. O jogo será em Santiago, no Chile, às 13h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Transmissão jogo do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico

O jogo do Brasil x Argentina de vôlei feminino no domingo, 22, terá transmissão do Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube. A rede Globo não exibirá o duelo.

No Pan, a seleção brasileira é comandada pelo técnico Paulo Coco, que convocou as levantadoras Carol Leite, Kenya e Naiane; opostas: Edinara, Kisy, Sabrina e Tainara; ponteiras: Aline Segato, Maiara Basso, Maira e Talia; Centrais: Júlia Kudiess, Jussara, Larissa Besen, Lorena e Luzia; Líberos: Laís e Lelê.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Parque O’Higgins, em Santiago (Chile)

Onde assistir: Cazé TV e Time Brasil

Adversários do Brasil no Pré-Olímpico 2023

A Seleção Brasileira de vôlei feminino jogou contra Cuba e agora faltam os duelos contra Argentina e Porto Rico pela fase de grupos do Pan de Santiago, disputado até 26 de outubro.

Tudo o que o Brasil precisa fazer é vencer os jogos e somar o máximo de pontos possíveis para terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação. A seleção brasileira já está classificada para as Olimpíadas de Paris.

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Data: domingo, 22 de outubro

Horário: 13h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Brasil x Porto Rico - 3ª rodada

Data: segunda-feira, 23 de outubro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Quartas de final Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – 24/10 (terça-feira) – 10h30;

Jogo 2 – 24/10 (terça-feira) – 13h30.

Semifinais Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – 25/10 (quarta-feira) – 17h30;

Jogo 2 – 25/10 (quarta-feira) – 20h30.

Finais Jogos Pan-Americanos 2023

Disputa pelo bronze – 26/10 (quinta-feira) – 17h;

Disputa pelo ouro – 26/10 (quinta-feira) – 20h.