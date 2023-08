Próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra a Argentina, dia 20/08

Após o duelo contra o Chile no Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, o Brasil volta para o Ginásio Geraldão no domingo, 20 de agosto, em Recife, para enfrentar a Argentina na segunda rodada da competição. Os detalhes e onde assistir você confere no texto abaixo.

Confira a tabela de jogos do Sul-Americano 2023 atualizada

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a Argentina no domingo, 20 de agosto, às 18h30, horário de Brasília, na segunda rodada do Sul-Americano. O Ginásio Geraldão recebe o clássico logo depois do duelo entre as colombianas e as chilenas na rodada.

O Brasil não é eliminado se perder para a Argentina porque o Campeonato Sul-Americano é realizado em turno único no sistema de pontos corridos. Ao fim da quinta e última rodada o primeiro colocado fica com o título e com a classificação para a próxima edição do Mundial de vôlei.

A partida será transmitida com exclusividade no Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Segunda rodada:

Domingo, 20 de agosto - Colômbia x Chile - 16h

Domingo, 20 de agosto - Brasil x Argentina - 18h30

Como funciona o Sul-Americano de vôlei?

As seleções de Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e Peru disputam o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, conhecido por reunir as principais equipes do continente em uma disputa simples e rápida. Ao fim do torneio, duas vagas para o próximo Mundial de vôlei são oferecidas para os dois melhores na classificação

O torneio continental é jogado no sistema de pontos corridos, tanto o masculino como o feminino. São cinco dias com dez partidas, com dois confrontos por dia onde cada seleção faz quatro jogos e descansa um dia. O time com o maior número de pontos após a quinta rodada é o campeão.

O modelo de disputa é aquele que conhecemos, onde a seleção que fechar três sets primeiro vence a partida e em caso de empate o tie-break, o quinto set, começa e vai até 15 pontos, diferente do tradicional set.

Onde assistir os jogos do Brasil de vôlei feminino?

O Sportv possui os direitos de transmissão do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino e masculino, portanto a emissora vai transmitir todos os confrontos entre 19 a 30 de agosto para assinantes da televisão paga, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Todos os jogos do Brasil no Sul-Americano serão exibidos no Sportv 2. Quem é assinante do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão com imagens da emissora na plataforma pelo celular ou qualquer outro dispositivo com internet.

Para quem tem a TV paga em casa é só entrar no Canais Globo com o login da operadora de forma gratuita.

Leia também:

Tabela de jogos do Sul-Americano 2023 vôlei masculino completa