Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a China (08/07)

A Seleção Brasileira de vôlei masculino acabou de jogar contra a Polônia, mas já tem um novo compromisso marcado na Liga das Nações 2023 com a China. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil vôlei masculino, pela terceira semana da disputa, e qual o horário.

Seleção do Brasil vôlei masculino enfrenta a China

O próximo jogo do Brasil vôlei masculino está marcado para a madrugada de sábado, 6 de julho, contra a China, pela terceira semana da Liga das Nações. A cidade de Pasay City, nas Filipinas, será o palco do confronto às 00H, horário de Brasília.

Esse é o último jogo da etapa classificatória, mas o Brasil já garantiu seu carimbo para a fase final da Liga, de 19 a 23 de julho, em Gdansk, na Polônia.

Fase final - Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho

Final vôlei masculino:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 23 de julho às 15h (Horário de Brasília) - SporTV 2

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para 23 de julho, domingo, às 15h, horário de Brasília, na cidade de Gdansk, na Polônia. Os dois finalistas se enfrentam em jogo único, onde o vencedor levanta a taça e o perdedor fica com a medalha de prata.

Mais cedo, a briga pelo terceiro lugar acontece entre os dois perdedores das semifinais no domingo, às 12h, horário de Brasília, no mesmo ginásio. A medalha de bronze será distribuída aos ganhadores do confronto.

O valor da premiação da Liga das Nações não foi divulgado pela Federação Internacional de Voleibol.

Classificação Liga das Nações vôlei masculino

Confira como ficou a tabela nesses últimos jogos da terceira fase do campeonato. O Brasil segue no topo.

1) Japão - 24 pontos

2) Estados Unidos - 24 pontos

3) Argentina - 22 pontos

4) Brasil - 22 pontos

5) Eslovênia - 22 pontos

6) Itália - 20 pontos

7) Polônia - 16 pontos

8) Holanda - 17 pontos

9) Sérvia - 13 pontos

10) França - 12 pontos

11) Irã - 8 pontos

12) Alemanha - 6 pontos

13) Canadá - 6 pontos

14) Cuba - 6 pontos

15) China - 6 pontos

16) Bulgária - 6 pontos

