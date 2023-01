Qual é o próximo jogo da Superliga de Vôlei em 2023?

Após a longa pausa na temporada, a Superliga de Vôlei está de volta ao calendário de esportes. Na sexta-feira, 6 de janeiro, quatro equipes entram em quadra para disputar o tão valioso ponto em busca do título. Saiba qual é o próximo jogo da Superliga, como assistir e qual é o horário do embate.

Superliga de Vôlei Masculina tem jogo na sexta-feira

O próximo jogo da Superliga de Vôlei vai ser na sexta-feira, 05 de janeiro, na categoria masculina pela primeira rodada do returno na fase classificatória.

Serão dois jogos nesta sexta: o duelo entre Sada Cruzeiro e Rede Cuca Vôlei a partir das 19h (Horário de Brasília) e mais tarde Farma Conde Vôlei contra Vôlei Renata, às 21h30.

Ambas as partidas serão transmitidas no SporTV, disponível na TV fechada para todos os estados do Brasil.

Confira as informações do próximo jogo da Superliga de Vôlei Masculino.

Sada Cruzeiro x Rede Cuca Vôlei

Sexta-feira, 06/01

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Poliesportivo do Riacho

Onde assistir: SporTV

Farma Conde Vôlei x Vôlei Renata

Sexta-feira, 06/01

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: SporTV

Quando é o próximo jogo de vôlei feminino?

Enquanto o masculino retorna no meio da semana, a Superliga de Vôlei Feminina traz dois jogos no fim de semana, no próximo domingo, 8 de janeiro, durante a 11ª rodada, a última do primeiro turno.

Com início às 16h (Horário de Brasília), em Brusque, as equipes de Abel Moda Vôlei e Barueri Vôlei disputam a última rodada. Os anfitriões ocupam a lanterna com 1 ponto, enquanto o Barueri está em 9º lugar com 11, somados em três vitórias e sete derrotas.

Mais tarde, às 17h (Horário de Brasília), o Maringa recebe o Flamengo no Ginásio de Esportes Chico Neto. Os paranaenses estão em 10º lugar com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e oito derrotas. Já o clube carioca aparece na sexta posição com 18 pontos, cinco vitórias e cinco jogos perdidos.

Confira os próximos jogos da Superliga de Vôlei Feminina.

Abel Moda Vôlei x Barueri Vôlei

Domingo, 08/01

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: SESI Centro Esportivo Brusque

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Maringá x SESC Flamengo

Domingo, 08/01

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Ginásio de Esportes Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Como assistir a Superliga?

A Superliga de Vôlei Masculina e Feminina tem transmissão no SporTV e no Canal Vôlei Brasil, disponíveis em todos os estados do Brasil ao vivo.

No canal pago, até três jogos por rodadas são exibidos entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming disponível somente para assinantes.

Outra opção é assistir no Canal Vôlei Brasil, serviço de streaming oficial. Os pacotes por diferentes valores estão disponíveis no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) e no próprio aplicativo da CBV.

