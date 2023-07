Quando começa as quartas de final vôlei feminino na Liga das Nações 2023

Oito seleções vão disputar as quartas de final vôlei feminino na Liga das Nações 2023. A Polônia terminou em primeiro lugar na classificação e agora vai enfrentar a Alemanha, enquanto o Brasil terá pela frente a China, candidata à medalha de ouro. Confira a tabela das quartas e qual é o caminho de cada equipe.

Quando vão ser as quartas de final vôlei feminino na Liga das Nações?

As quartas de final vôlei feminino da Liga das Nações serão disputadas nos dias 12 e 13 de julho, em Arlington, no estado do Texas, Estados Unidos. São quatro partidas em diferentes horários transmitidas para todo o Brasil no canal sportv 2 ao vivo.

A Polônia vai encarar a Alemanha em busca da primeira medalha de ouro. As anfitriãs Estados Unidos terão pela frente o Japão, enquanto a Turquia joga contra a atual campeã Itália. O Brasil, que ficou em quarto lugar, o desafio será enfrentar a China. Na primeira semana, as brasileiras perderam para as chinesas em 3 sets a 2.

Acompanhe a agenda com todos os dias e horários dos jogos das quartas de final vôlei feminino.

Quarta-feira, 12/07 (Arlington, no Texas):

Polônia x Alemanha - 18h30

Estados Unidos x Japão - 21h30

Quinta-feira, 13/07 (Arlington, no Texas):

Turquia x Itália - 12h30

Brasil x China - 16h

Confira o vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos

Qual será o caminho do Brasil?

A Seleção Brasileira fechou a sua participação em quarto lugar com oito vitórias e 24 pontos. O elenco comandado por José Roberto Guimarães venceu a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha, Tailândia e Itália, mas perdeu para a China, Canadá, Turquia e os Estados Unidos.

A equipe de elite vai jogar contra a China nas quartas de final vôlei feminino. Se vencer, disputará a semifinal contra o ganhador entre Polônia e Alemanha. Se chegar até a decisão do pódio, encontrará Estados Unidos, Japão, Itália ou Turquia.

Na temporada passada, o Brasil perdeu para a Itália na final e ficou com a prata. Nas outras duas edições foi derrotado pelos Estados Unidos.

Quando é a final da Liga das Nações?

A semifinal e a final da Liga das Nações estão marcadas para 15 e 16 de julho respectivamente. Ambas as etapas decisivas são disputadas em partida única, ou seja, quem perde está eliminado da competição.

O College Park Center, em Arlington, no Texas, será o palco de ambos os confrontos na fase final. O espaço está localizado na Universidade do Texas na cidade norte-americana, com capacidade para aproximadamente 10 mil torcedores sentados.

A final será televisionada pelo SporTV 2 ao vivo para todo o país.

