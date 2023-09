Quando é a estreia do Sada Cruzeiro no Mineiro de vôlei masculino?

Antes da Superliga começar, o Sada Cruzeiro disputa o Campeonato Mineiro entre os meses de setembro e outubro de 2023. Com 14 títulos já conquistados no estadual, o elenco cruzeirense busca manter a hegemonia, mas tem pela frente times que estão se fortalecendo no esporte. Veja a programação e quando será a estreia no torneio.

Sada Cruzeiro de vôlei masculino joga contra o Juiz de Fora

O Sada Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro na terça-feira, 12 de setembro, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro contra o Juiz de Fora. O início vai ser às 20h, horário de Brasília, no Ginásio do Riacho, em Contagem.

O canal do Sada Cruzeiro no Youtube é quem deve transmitir a partida entre Cruzeiro e JF Vôlei na terça, disponível no site e também na plataforma de maneira gratuita para o público. Não há anúncio de transmissão em emissoras ou plataformas confirmada para o Campeonato Mineiro no momento.

Além do Mineiro, o Sada também disputará na temporada a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Superliga, Sul-Americano e o Mundial de clubes.

Terça-feira, 12/09 - Mineiro de vôlei masculino

Sada Cruzeiro x JF Vôlei

Horário: 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

Onde assistir: Youtube Sada Cruzeiro

Como funciona o Campeonato Mineiro de vôlei masculino?

Disputam o Campeonato Mineiro de vôlei masculino as equipes de Sada Cruzeiro, Minas, Montes Claros América, Araguari, Monte Carmelo e JF Vôlei, de Juiz de Fora. Os clubes se enfrentam em dois turnos por 10 rodadas, ou seja, como mandante e depois como visitante contra o mesmo rival. Sob o sistema de pontos corridos, cada triunfo dá pontos para os clubes.

Os confrontos são disputados em Belo Horizonte, Araguari, Contagem, Juiz de Fora, Monte Carmelo e Montes Claros, cidades de cada um dos times. Ao fim das rodadas, os quatro melhores na classificação avançam para as semifinais, seguindo o chaveamento olímpico onde o primeiro enfrenta o quarto, e o segundo diante do terceiro lugar.

A fase eliminatória começa em 20 de outubro, com o time de melhor campanha decidindo em casa. A final e o terceiro lugar vão acontecer no dia 21 de outubro, na casa dos dois finalistas mineiros.

Time do Sada Cruzeiro na temporada

O Sada Cruzeiro começa a nova temporada do voleibol no Campeonato Mineiro, sob o comando do treinador Felipe Ferraz. Alê e Lukinhas chegaram para compor o elenco de Belo Horizonte, enquanto Lukinha e Lucas Bauer foram para outros clubes.

Em setembro e outubro, Lucão e Otávio vão desfalcar o elenco cruzeirense para defender a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Rio de Janeiro.

Levantadores: Uriarte, Rodrigo Ribeiro e Pedrinho

Ponteiros: López, Rodriguinho, Carlos e Gabriel Vaccari

Opostos: Wallace e Oppenkoski

Centrais: Lucão, Otávio, Guilherme Rech e Cledenílson

Líberos: Lukinhas e Alê

