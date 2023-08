Quando é a final Brasil x Argentina de vôlei masculino no Sul-Americano 2023

O dono da medalha de ouro do Sul-Americano de vôlei masculino em 2023 sairá do clássico entre Brasil e Argentina realizado na quinta e última rodada do campeonato. Diretamente do Geraldão, em Recife, as seleções duelam pelo lugar mais alto do pódio, por isso saiba quando vai ser o confronto e onde assistir ao vivo.

Confira a classificação atualizada Sul-Americano

Horário do jogo do Brasil x Argentina de vôlei masculino

O Brasil joga contra a Argentina na quarta-feira, 30 de agosto, pela última rodada do Sul-Americano de vôlei masculino em Recife, no Geraldão, às 20h30 (horário de Brasília). Além da disputa pelo ouro e a prata as duas seleções estão classificadas para o próximo Mundial da categoria.

Os direitos de transmissão do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino pertencem ao Sportv, canal esportivo disponível em operadoras de televisão paga. Entre em contato com o seu operador para ter a emissora na programação.

O último encontro entre Brasil e Argentina revelou a superioridade dos brasileiros no clássico, com vitória por 3 sets a 2 na fase classificatória da Liga das Nações em Ottawa, no Canadá.

Brasil x Argentina - Sul-Americano de vôlei masculino

Horário: 20h30

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Onde assistir: Sportv 2

Campanha do Brasil no Sul-Americano

A Seleção Brasileira estreou no Campeonato Sul-Americano no sábado, 26 de agosto, com vitória esmagadora de 3 sets a 0 contra o Peru. Maior campeão da história, o Brasil tomou o status de favorito para si no começo da competição.

O time também faturou os três pontos contra o Chile na segunda rodada. Na terceira rodada, contra a Colômbia, o triunfo espetacular em Recife deu ao time brasileiro a garantia dos nove pontos na classificação.

Para conquistar a 34ª medalha de ouro, o Brasil terá que vencer a Argentina na quinta e última rodada. Se perder, fica em desvantagem com os argentinos e aí perderá o título pela primeira vez em uma final do Sul-Americano.

Sábado, 26/08 - Brasil 3 x 0 Peru - 1ª rodada

Domingo, 27/08 - Brasil 3 x 0 Chile - 2ª rodada

Segunda-feira, 28/08 - Brasil 3 x 0 Colômbia - 3ª rodada

Quarta-feira, 30/08 - Brasil x Argentina - 5ª rodada

Qual vai ser a escalação do Brasil contra a Argentina?

O treinador Renan Dal Zotti escolheu chamar 14 atletas do vôlei masculino para disputar o Campeonato Sul-Americano e, dessa maneira, se preparar em todo o vapor para o Pré-Olímpico em setembro, qualificatória responsável por definir as vagas para as Olimpíadas de Paris.

Além de Bruninho, os veteranos Lucarelli, Lucão, Leal, Honorato e Cachopa também foram chamados. Para o duelo contra a Argentina, o técnico Renan deverá manter os titulares em quadra, com o capitão Bruninho, Lucão e Lucarelli tendo presença garantida.

A dúvida fica com outros centrais, opostos e ponteiros. O líbero Thales deve jogar, já que Maique entrou em quadra contra a Colômbia.

A escalação titular do Brasil contra a Argentina deve ser Bruninho, Felipe Roque, Lucarelli, Leal, Lucão, Otávio e o líbero Thales.

Quem são os maiores campeões do Sul-Americano?

Coincidentemente, Brasil e Argentina são as únicas equipes que já ganharam a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino. A diferença é brutal, 33 títulos para os brasileiros contra 1 dos argentinos, conquistada em 1964 contra a Venezuela.

Dá para dizer que o Brasil é o dono do campeonato continental, faturando todas as edições do campeonato, com exceção do ano do título dos hermanos. Como ganhou a premiação mais alta em praticamente todos os anos, o elenco não tem prata ou bronze.

Os outros participantes Venezuela, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia e Peru venceram terminaram em segundo ou terceiro lugar na classificação final.

Brasil no Sul-Americano: 33 medalhas de ouro

Argentina no Sul-Americano: 1 medalha de ouro, 19 de prata e 8 bronze

Venezuela no Sul-Americano: 10 de prata e 12 bronze

Uruguai no Sul-Americano: 3 de prata e 3 bronze

Chile no Sul-Americano: 1 de prata e 6 bronze

Paraguai no Sul-Americano: 1 de prata e 2 bronze

Colômbia no Sul-Americano: 2 bronzes

Peru no Sul-Americano: 1 bronze

Leia também:

Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?