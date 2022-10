Próximo jogo de Vôlei Feminino: Brasil e Japão nas quartas do Mundial

A Seleção Feminina de Vôlei está classificada para as quartas de final do Campeonato Mundial. O elenco venceu as quatro partidas que disputou do grupo E pela segunda fase. Com o chaveamento já definido, saiba qual é o próximo jogo da Seleção Feminina de vôlei e como funciona a etapa.

Detalhes do próximo jogo do Brasil vôlei feminino no Mundial entre Brasil e Japão

O próximo jogo de vôlei feminino do Brasil vai ser contra o Japão, válido entre as quartas de final do Mundial de Vôlei, em 11 de outubro de 2022, a partir das 15h (horário de Brasília). A partida será realizada em Ankara, cidade da Turquia. As sedes foram escolhidas pela VNL Nations League, organização responsável pelo torneio de vôlei internacional.

O jogo entre Brasil e Japão será transmitido no Sportv 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, além do GloboPlay, plataforma de streaming da Globo.

Na primeira fase, o Brasil venceu quatro partidas e perdeu uma, ao próprio Japão, com doze pontos em cinco rodadas conquistados. Depois, na segunda fase, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães garantiu-se em segundo lugar com quatro vitórias.

Disputam a fase final as seleções do Brasil, Itália, China, Estados Unidos, Turquia, Japão, Sérvia e Polônia. Todos os oito jogos nas quartas de final já estão confirmados com o chaveamento no Mundial.

O destaque fica para o encontro de Estados Unidos e Turquia, além da Itália, atual campeã da Liga das Nações, contra as chinesas.

Confira a seguir todos os jogos das quartas no Mundial de vôlei.

Jogos das quartas de final no Mundial de Vôlei 2022

Quartas de final (Terça-feira, 11/10)

Itália x China – 12h

EUA x Turquia – 12h30

Brasil x Japão – 15h

Sérvia x Polônia – 15h30

Semifinal (Quarta-feira, 12/10)

Time 1 x Time 2 – 15h30

Semifinal (Quinta-feira, 13/10)

Time 3 x Time 4 – 15h

Final (Sábado, 15/10)

Disputa do 3º lugar – 11h

Disputa pelo ouro – 15h

Classificação final do Mundial

Com o fim da segunda fase no Campeonato Mundial de Vôlei, as equipes disputarão o mata-mata na temporada onde, em partida única, deverão alcançar a final em busca da medalha de ouro.

Depois nas quartas de final vem as semifinais, onde apenas quatro seleções femininas disputam. Confira como ficou a tabela da segunda fase até aqui.

GRUPO E

1 Itália – 25 pontos

2 Brasil – 23 pontos

3 Japão – 21 pontos

4 China – 20 pontos

5 Bélgica – 15 pontos

6 Holanda – 13 pontos

7 Porto Rico – 6 pontos

8 Argentina – 5 pontos

GRUPO F

1 Sérvia – 26 pontos

2 Estados Unidos – 20 pontos

3 Turquia – 17 pontos

4 Polônia – 17 pontos

5 Canadá – 14 pontos

6 República Dominicana – 15 pontos

7 Tailândia – 11 pontos

8 Alemanha – 11 pontos

+ Verstappen é campeão da F1 em 2022