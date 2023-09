Que horas começa a venda dos ingressos para o Pré-Olímpico vôlei masculino

A venda geral dos ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para o público será aberta nesta sexta-feira, 08 de setembro, no site do Eventim e também nas bilheterias do Estádio Nilton Santos. O horário e quais são os preços dos tickets você confere no texto.

Comprar ingressos para o Pré-Olímpico vôlei masculino

Os ingressos Pré-Olímpico de vôlei masculino para o público em geral estarão disponíveis a partir das 12h (de Brasília) no site Eventim e na bilheteria Norte, no Estádio Nilton Santos, na Rua das Oficinas, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

Para comprar o ticket basta acessar o site www.eventim.com.br, se cadastrar de forma gratuita com email, nome completo, informações pessoais e dados do cartão de crédito, retornar ao menu principal, e clicar no ícone do Pré-Olímpico, em preto e dourado.

Depois, clique em "Ingressos", em azul e branco no alto da página, e escolha o dia que quer assistir no calendário disponível. É só efetuar a compra, confirmar o pagamento e esperar pelo início do evento.

A bilheteria do Nilton Santos está aberta de terça a sábado, às 10h a 17h, e não tem cobrança de taxa de serviço como o Eventim. Lembrando que a bilheteria não funciona em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

A classificação etária do evento é 16 anos, e os portões serão abertos uma hora antes do início.

Quais são os preços dos ingressos no Rio de Janeiro?

Consequentemente, os ingressos para os jogos do Brasil são mais caros do que os outros. São quatro jogos por dia, divididos em dois blocos pelo horário, onde o torcedor tem o direito de assistir os dois jogos do bloco. Em jogos do Brasil, os valores vão de R$ 70 a R$ 600, enquanto os outros dias custam de R$ 20 a R$ 100.

O dia mais barato do para assistir o Brasil vôlei masculino é na sexta-feira, 06 de outubro, contra Cuba. A arquibancada custa R$ 70, o Premium R$ 100 e a Experiência Quadra R$ 500.

O torcedor pode adquirir mais de um ingresso no vôlei masculino.

Sábado, 30/09

Brasil x Catar - 10h

Itália x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Irã x Alemanha - 17h

Cuba x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 01/09

Brasil x República Tcheca - 10h

Cuba x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Itália x Catar - 17h

Irã x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Terça-feira, 03/10

Irã x Catar - 10h

Cuba x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Quarta-feira, 04/10

Irã x República Tcheca - 10h

Itália x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Sexta-feira, 06/10

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Arquibancadas - R$ 70

Premium - R$ 100

Experiência - R$ 500

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Sábado, 07/10

Brasil x Irã - 10h

Itália x Cuba - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 08/10

Brasil x Itália - 10h

Irã x Cuba - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa no sábado, 30 de setembro, com as 24 seleções brigando pelas seis vagas oferecidas para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil vai jogar contra o Catar, Alemanha, Ucrânia, República Tcheca, Cuba, Irá e Itália em sete rodadas de pontos corridos.

O Brasil precisa vencer o máximo de partidas necessárias para avançar até as Olimpíadas. As equipes são divididas em três grupos de oito, onde cada vitória dá pontos e ajuda na classificação.

O evento vai até 08 de outubro, onde saberemos quem são os elencos garantidos em Paris.

Jogos do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico

30 de setembro - Brasil Catar - 10h - 1ª rodada

01 de outubro - Brasil x República Tcheca - 10h - 2ª rodada

03 de outubro - Brasil x Alemanha - 20h30 - 3ª rodada

04 de outubro - Brasil x Ucrânia - 20h30 - 4ª rodada

06 de outubro - Brasil x Cuba - 10h - 5ª rodada

07 de outubro - Brasil x Irã - 10h - 6ª rodada

08 de outubro - Brasil x Itália - 10h - 7ª rodada

