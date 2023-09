Tabela de jogos da etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Fortaleza, no Ceará, será o palco da oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na temporada, de 13 a 17 de setembro, com a presença das campeãs Duda e Ana Patrícia. Confira a tabela completa com todas as fases, datas e onde assistir ao vivo.

Tabela do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Fortaleza

A Praia de Iracema, em Fortaleza, no estado do Ceará, receberá a oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de 13 a 17 de setembro com grandes duplas no masculino e feminino. Os jogos serão transmitidos no Canal Vôlei Brasil com exclusividade.

Duda e Ana Patrícia são as campeãs brasileiras de Vôlei de Praia, com ouro em todas as sete etapas. No masculino, a disputa segue equilibrada.

Quarta-feira, 13/09:

Torneio Qualifying do Aberto - 8h às 18h

Quinta-feira, 14/09:

Fase de grupos do Aberto - 9h30 às 17h30

Sexta-feira, 15/09:

Repescagem e quartas de final do Aberto - 9h às 19h

Fase de Grupos Top 12 - 9h às 19h

Sábado, 16/09:

Semifinais e finais do Aberto - 8h às 13h

Repescagem, quartas de final - 8h às 13h

Semifinais do Top 12 - 16h30 às 20h

Domingo, 17/09:

Finais do Top 12 - 9h às 12h

Etapas da temporada de Vôlei de Praia

No feminino, Duda e Ana Patrícia venceram todas as sete etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, batendo o recorde de títulos consecutivos no torneio. Em Salvador, na sexta etapa, a dupla venceu Tainá e Hegê por 2 sets a 0 (parciais de 21/15 e 21/13), campeãs brasileiras da competição.

Duda e Ana superaram os seis títulos de Larissa e Talita na temporada 2024/15. Em Salvador, o bronze ficou com Talita e Thâmela.

No masculino, a dupla André e George soma três títulos, enquanto Evandro e Arthur Lanci tem dois, assim como Arthur Mariano e Adrielson. A etapa de Fortaleza no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia pode mudar o cenário na modalidade.

1ª ETAPA – Maringá (PR) – 8 a 12 de março:

Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

2ª ETAPA – Itapema (SC) – 29 de março a 2 de abril:

Duda/Ana Patrícia e André/George

3ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 19 a 23 de abril:

Duda/Ana Patrícia e André/George

4ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 10 a 14 de maio:

Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

5ª ETAPA – Cuiabá (MT) – 21 a 25 de junho:

Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

6ª ETAPA – Brasília (DF) – 12 a 16 de julho:

Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

7ª ETAPA – Salvador (BA) – 23 a 27 agosto:

Duda/Ana Patrícia e André/George

8ª ETAPA – Fortaleza (CE) – 13 a 17 de setembro

9ª ETAPA – Manaus (AM) – 8 a 12 de novembro

Onde assistir o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia?

Para assistir a oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia basta sintonizar o Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, disponível para assinantes em todo o país. Até o momento, nenhuma emissora de televisão está confirmada na transmissão do torneio de vôlei de praia.

Acesse www.canalvoleibrasil.cbv.com.br, clique em 'Assine agora', faça o seu cadastro com email e a senha e escolha o melhor pacote ao seu bolso: R$ 12,90 por mês ou 12x sem juros por R$ 7,90 (o mesmo que R$94,80 por mês), com a possibilidade de cancelar quando quiser.

Dá para assistir o Canal Vôlei Brasil no computador também no aplicativo para celular, tablet e smartv, além do Chromecast e Airplay.

