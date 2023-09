Que horas começa o 1º jogo do Brasil de vôlei feminino no Pré-Olímpico (16/09)

Vai começar o Pré-Olímpico! Em busca da tão desejada vaga olímpica de Paris, a Seleção Brasileira de vôlei feminino vai enfrentar a Argentina às 4h (de Brasília) de sábado, 16 de setembro. É a estreia do Brasi e o jogo terá transmissão ao vivo para todo o país - e de graça.

Jogo do Brasil contra a Argentina de vôlei feminino hoje

Na madrugada deste sábado, 16, diretamente de Tóquio, o jogo de vôlei feminino entre Brasil e Argentina vai passar na TV Globo, com narração de Everaldo Marques e comentários de Fabi Alvim e Nalbert. O Sportv 2, disponível em operadoras por assinatura, também vai transmitir a partida e terá narração de Jader Rocha e Marco Freitas.

Dá para assistir de graça a retransmissão da TV aberta no Globoplay, plataforma digital de áudio e vídeo sob demandas, além da VB TV, streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol para assinantes.

As brasileiras venceram o último jogo contra a Argentina no histórico de confrontos. Em 20 de agosto, o Brasil derrotou as argentinas por 3 sets a 0, na segunda rodada do Sul-Americano, com parciais de 25/17, 25/16 e 25/17 em Recife. Apesar da eliminação precoce na Liga das Nações, a seleção brasileira ainda é uma das favoritas em quadra.

Horário: 04h da manhã

Local: Tóquio, em Japão

Onde assistir: Globo, Sportv 2, Globoplay e VB TV

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino

Qual é a escalação do Brasil hoje no Pré-Olímpico

Para a estreia da Seleção Brasileira, é provável que José Roberto Guimarães mantenha a mesma base de jogadoras que entraram em quadra pela Liga das Nações e Sul-Americano, em julho e agosto respectivamente. Com Macris fora, o treinador terá que improvisar na escalação.

O esperado é que ele utilize Roberta, Kisy, Gabi, Maiara Basso, Thaisa e Natinha. A ponteira Pri Daroit, a central Carol e a 'coringa' Rosamaria também deverão pintar no time titular do grupo brasileiro de vôlei nesta madrugada de sábado.

Julia Bergmann, Tainara, Diana e Gabi também deverão pintar em quadra, já que o treinador pode trocar as jogadoras constantemente durante a partida.

Levantadoras:

Roberta e Naiane

Opostas:

Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras:

Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais:

Carol, Diana e Thaisa

Líberos:

Natinha e Nyeme

Quais as seleções favoritas no Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Atual medalha de ouro, o Estados Unidos chega com confiança para buscar o bicampeonato consecutivo em Paris. Mas antes, terão que carimbar o passaporte através do Pré-Olímpico de vôlei feminino, torneio realizado pela Federação Internacional de Voleibol.

Jogam o Pré-Olímpico o total de 24 seleções, mas dá para dizer que Estados Unidos, Brasil, China, Sérvia, Turquia, Alemanha e Polônia são as favoritas no processo qualificatório que define as seis primeiras vagas olímpicas para Paris, no ano que vem.

As seleções foram divididas em três grupos de oito cada. O Brasil caiu na chave B, com Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia e sede em Tóquio. Já o grupo A, com sede em Ningbo, tem Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia.

Na chave C, em Lódz, estão Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos. Os elencos de cada grupo se enfrentam em turno único sob o sistema de pontos corridos, onde ao fim das rodadas os dois melhores de cada chave avançam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

