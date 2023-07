Que horas começa o jogo Brasil de vôlei masculino na quinta-feira, 06/07

A Seleção Brasileira enfrenta a Holanda na madrugada desta quinta-feira, 06/07, pela terceira e última semana da Liga das Nações na primeira fase. O jogo de vôlei masculino começa às 00h, meia noite, direto de Pasay City, nas Filipinas. Onde assistir e quem vai jogar você confere no texto.

Confira a classificação da Liga das Nações 2023.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino

A partida entre Holanda e Brasil será transmitida no SporTV 2 na madrugada de quinta-feira ao vivo, a partir das ooh. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

O confronto é válido pela terceira e última rodada da fase classificatória da Liga das Nações.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos do mata-mata para todo o país.

Para acompanhar online, o torcedor pode assistir pelo Globo Play, streaming, responsável por retransmitir todos os jogos no aplicativo. Já os confrontos do Brasil, tanto feminino como masculino, o torcedor pode assistir de graça no portal GE (www.ge.globo.com).

Horário: 00h (de Brasília)

Local: Pasai City, Filipinas

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Do que o Brasil precisa para se classificar?

Com a derrota para a Itália, o Brasil caiu da terceira posição para da 6ª na classificação geral, então, para chegar nas quartas de final, a seleção brasileira não pode cair no ranking.

Chega nas quartas de final apenas os 7 primeiro colocados, então o Brasil precisa se recuperar e continuar vencendo. Depois da Holanda, a Seleção vai enfrentar a Polônia e a China, considerados dois fortes adversários.

Os confrontos das quartas estão marcados para 19 e 20 de julho, em Gdansk, na Polônia.

A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para 23 de julho, domingo, às 15h, horário de Brasília, na cidade de Gdansk, na Polônia. Os dois finalistas se enfrentam em jogo único, onde o vencedor levanta a taça e o perdedor fica com a medalha de prata.

Próximos jogos da Seleção Brasileira de vôlei masculino

Brasil x Itália (jogo do Brasil vôlei masculino)

Terça-feira, 04/07 às 4h (Horário de Brasília)

Placar: 1x2 (derrota)

Brasil x Holanda (jogo do Brasil vôlei masculino)

Quinta-feira, 06/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x Polônia (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sexta-feira, 07/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sábado, 08/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

