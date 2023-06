Equipe feminina do Brasil enfrenta a Turquia pela terceira e última semana da fase classificatória

Que horas é jogo do Brasil vôlei feminino na Liga das Nações: Brasil x Turquia

Que horas é jogo do Brasil vôlei feminino na Liga das Nações: Brasil x Turquia

A Seleção Brasileira tropeçou diante do Canadá. Agora, precisa focar as suas atenções contra a Turquia na reta final da terceira semana de confrontos na Liga das Nações. O jogo do Brasil vôlei feminino vai ser na sexta-feira, 30 de junho, em Bangkok, na Tailândia. Descubra o horário e onde vai passar ao vivo.

Este é o penúltimo jogo do Brasil vôlei feminino na primeira fase da Liga das Nações. Depois da Turquia, o elenco vai enfrentar a Tailândia no domingo e aí encerra a terceira semana.

Qual é o horário do jogo do Brasil vôlei feminino?

O jogo do Brasil vôlei feminino contra a Turquia começa às 10h30, horário de Brasília, e será transmitido pelo canal SporTV 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

A partida é transmitida para todos os estados do Brasil nesta sexta-feira. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode curtir a retransmissão do canal na plataforma de streaming.

Horário: dez e meia da manhã

Local: Bangkok, na Tailândia

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino: SporTV 2

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino

Brasil está eliminado se perder para a Turquia?

Não, a Seleção Brasileira não está eliminada da Liga das Nações se perder para a Turquia na sexta-feira. Porém, o resultado negativo pode atrapalhar a equipe brasileira a terminar entre os sete primeiros da classificação.

A Liga das Nações funciona da seguinte maneira: três semanas de confrontos são realizadas entre as dezesseis seleções de vôlei feminino. A classificação geral muda conforme os times vão ganhando os jogos e, assim, no último dia da terceira semana, os sete primeiros colocados da tabela vão para as quartas de final.

Portanto nenhuma seleção é eliminada durante as três semanas se perder o jogo. Isso só acontece na última rodada, assim que as três semanas classificatórias acabam.

Os Estados Unidos já tem vaga assegurada por sediar o mata-mata em Arlington, no Texas. Os sete classificados se enfrentam nas quartas, depois a semifinal e a final.

Classificação atualizada da Liga das Nações

Dezesseis seleções disputam a primeira fase da Liga das Nações de vôlei feminino.

1) Estados Unidos - 24 pontos (jogo do Brasil vôlei feminino)

2) Polônia - 23 pontos

3) Brasil - 21 pontos

4) Alemanha - 20 pontos

5) Turquia - 20 pontos

6) China - 18 pontos

7) Japão - 18 pontos

8) Canadá - 15 pontos

9) Itália - 13 pontos

10) Holanda - 14 pontos

11) Sérvia - 13 pontos

12) República Dominicana -10 pontos

13) Tailândia - 8 pontos

14) Bulgária - 8 pontos

15) Croácia - 6 pontos

16) Coreia do Sul - 0 pontos

Leia também

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?